Украина будет входить в 2027 год с бюджетной дырой более триллиона: как выживать

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины и руководитель политсилы "Разумная Политика" Дмитрий Разумков предупредил о неизбежном финансовом кризисе во время подготовки государственной сметы на следующий год. По его словам, действующая власть регулярно допускает критические ошибки на этапе планирования главного финансового документа страны, из-за чего впоследствии приходится принимать экстренные многомиллиардные дотации. Политик подчеркнул, что по аналогичному негативному сценарию может последовать и разработка бюджета-2027, проект которого Кабинет Министров обязан презентовать уже через несколько дней.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Парламентарий обратил внимание, что недавнее увеличение текущего бюджета на колоссальную сумму является не классическим превышением расходов, а следствием первоначального отсутствия реальных средств в поданных правительством документах.
Ввиду таких негативных прецедентов депутат выразил серьезный скепсис относительно качества нового финансового плана. Он призвал чиновников понять социальную и оборонную ответственность за каждую заложенную в документ цифру.
В ближайшие недели в Верховной Раде ожидается пылкая дискуссия вокруг правительственных расчетов на 2027 год, поскольку народные депутаты потребуют от Кабмина более жесткого обоснования статей доходов и расходов в условиях длительной войны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года.