Украина будет входить в 2027 год с бюджетной дырой более триллиона: как выживать

Народный депутат Украины и руководитель политсилы "Разумная Политика" Дмитрий Разумков предупредил о неизбежном финансовом кризисе во время подготовки государственной сметы на следующий год. По его словам, действующая власть регулярно допускает критические ошибки на этапе планирования главного финансового документа страны, из-за чего впоследствии приходится принимать экстренные многомиллиардные дотации. Политик подчеркнул, что по аналогичному негативному сценарию может последовать и разработка бюджета-2027, проект которого Кабинет Министров обязан презентовать уже через несколько дней.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

"Когда Парламент принимал бюджет на этот год, мы с командой "Разумной Политики" предупреждали, – напомнил о предварительных прогнозах своей фракции народный депутат. — Дыра в нем составляет не менее триллиона гривен! Впоследствии даже оказалось, что она гораздо больше".

Парламентарий обратил внимание, что недавнее увеличение текущего бюджета на колоссальную сумму является не классическим превышением расходов, а следствием первоначального отсутствия реальных средств в поданных правительством документах.

"Недавно Верховной Раде пришлось увеличивать государственную смету сразу на 1,57 трлн. грн., — подчеркнул Дмитрий Разумков. — Важно понимать, что это даже не дефицит, когда расходы превышают доходы. Это то, чего не досчиталось при формировании бюджета – этих денег просто не было в начальных расчетах!".

Ввиду таких негативных прецедентов депутат выразил серьезный скепсис относительно качества нового финансового плана. Он призвал чиновников понять социальную и оборонную ответственность за каждую заложенную в документ цифру.

"Теперь на очереди бюджет-2027. Кабмин должен представить его до 15 сентября. Но после того, что мы видим каждый год, и при нынешних тенденциях уже очевидно, — резюмировал Разумков. — И этот документ без изменения не обойдется. Вопрос лишь в том, насколько велика будет следующая дыра. Возможно, на этот раз правительство наконец поймет, что государственный бюджет – это не просто бумажки, а реальные деньги на армию, зарплаты учителям, медикам, пенсии, стипендии и жизнь страны! И отвечать за эти цифры должны те, кто их рассчитывает и принимает!"

В ближайшие недели в Верховной Раде ожидается пылкая дискуссия вокруг правительственных расчетов на 2027 год, поскольку народные депутаты потребуют от Кабмина более жесткого обоснования статей доходов и расходов в условиях длительной войны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Кабинет Министров Украины принял вынужденное решение перенести финансирование подавляющей части незащищенных статей государственного бюджета на декабрь 2026 года.



