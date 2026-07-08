Україна та Німеччина запускають виробництво нової потужної зброї: деталі

Україна та Німеччина зробили новий крок у розширенні оборонної співпраці, домовившись про спільне виробництво українських ударних безпілотників "Барс". Відповідна угода була підписана в Анкарі під час саміту НАТО.

Андрій Сибіга та Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Про досягнуту домовленість повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, документ підписано спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та передбачає фінансування першого етапу проекту німецькою стороною.

Згідно з умовами угоди, усі виготовлені безпілотники передаватимуться виключно Силам оборони України. Це дозволить прискорити серійне виробництво нового виду озброєння та посилити можливості української армії у завданні далеких високоточних ударів.

"Барс" відноситься до класу українських крилатих ракет-дронів. Вперше про існування цієї розробки офіційно повідомили навесні, коли тодішній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін представив її серед найновіших вітчизняних зразків озброєння поряд із комплексами "Ад", "Паляниця" та "Рута".

Офіційні тактико-технічні характеристики "Барса" поки не розкриваються. Проте, за інформацією українських ЗМІ з посиланням на власні джерела, дальність дії комплексу становить приблизно 700–800 кілометрів. Це дозволяє використовувати його для ураження об'єктів у глибині території противника та відносити до зброї середньої дальності.

Експерти зазначають, що участь Німеччини у фінансуванні проекту може суттєво прискорити масштабування виробництва. В умовах війни, що триває, розвиток власного виробництва далекобійних безпілотників стає одним із ключових напрямів зміцнення оборонного потенціалу України та зниження залежності від закордонних поставок озброєння.

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