Украина и Германия запускают производство нового мощного оружия: детали

Украина и Германия сделали новый шаг в расширении оборонного сотрудничества, договорившись о совместном производстве украинских ударных беспилотников "Барс". Соответствующее соглашение было подписано в Анкаре во время саммита НАТО.

Андрей Сибига и Борис Писториус. Фото: из открытых источников

О достигнутой договоренности сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, документ подписан совместно с министром обороны Германии Борисом Писториусом и предусматривает финансирование первого этапа проекта немецкой стороной.

Согласно условиям соглашения, все изготовленные беспилотники будут передаваться исключительно Силам обороны Украины. Это позволит ускорить серийное производство нового вида вооружения и усилить возможности украинской армии в нанесении дальних высокоточных ударов.

"Барс" относится к классу украинских крылатых ракет-дронов. Впервые о существовании этой разработки официально сообщили весной, когда тогдашний министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин представил ее среди новейших отечественных образцов вооружения наряду с комплексами "Пекло", "Паляниця" и "Рута".

Официальные тактико-технические характеристики "Барса" пока не раскрываются. Однако, по информации украинских СМИ со ссылкой на собственные источники, дальность действия комплекса составляет ориентировочно 700–800 километров. Это позволяет использовать его для поражения объектов в глубине территории противника и относить к оружию средней дальности.

Эксперты отмечают, что участие Германии в финансировании проекта может существенно ускорить масштабирование производства. В условиях продолжающейся войны развитие собственного производства дальнобойных беспилотников становится одним из ключевых направлений укрепления оборонного потенциала Украины и снижения зависимости от зарубежных поставок вооружения.

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