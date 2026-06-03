Україна та Іспанія запускають новий механізм повернення мігрантів: підписано важливий документ

Україна та Іспанія зробили черговий крок до поглиблення співпраці у сфері міграційної політики та безпеки. Під час офіційного візиту іспанської делегації до Києва сторони підписали імплементаційний протокол до угоди про реадмісію, яка визначає практичні механізми повернення осіб, які порушили правила перебування на території двох держав.

Україна та Іспанія. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України, документ було підписано під час зустрічі представників українського уряду з делегацією Іспанії на чолі з міністром внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марлаською Гомесом.

Новий протокол деталізує процедури взаємодії між компетентними органами обох країн. Йдеться про встановлення особи громадян, обмін необхідною інформацією та організацію безпечного повернення осіб, які перебувають на території України чи Іспанії з порушенням міграційного законодавства.

У МВС наголошують, що документ є практичним інструментом реалізації угоди між Україною та Європейською Спільнотою про реадмісію осіб. Його впровадження має зробити відповідні процедури більш прозорими, швидкими та ефективними.

Крім того, українська сторона розраховує, що реалізація протоколу сприятиме подальшому зміцненню партнерських відносин з Іспанією та розвитку співробітництва з державами Європейського Союзу у сфері контролю міграційних процесів.

Підписання документа відбувається на тлі активної взаємодії Києва та Мадриду щодо широкого кола питань – від безпеки та правоохоронної діяльності до гуманітарної співпраці. Влада двох країн розраховує, що нові механізми дозволять мінімізувати бюрократичні складнощі та забезпечити чіткий порядок дій у випадках порушення правил в'їзду, виїзду чи перебування на території обох держав.

Таким чином, Україна та Іспанія фактично створюють більш оперативну систему міграційної взаємодії, яка має підвищити ефективність контролю за дотриманням законодавства у цій сфері.

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