Украина и Испания запускают новый механизм возвращения мигрантов: подписан важный документ

Украина и Испания сделали очередной шаг к углублению сотрудничества в сфере миграционной политики и безопасности. Во время официального визита испанской делегации в Киев стороны подписали имплементационный протокол к соглашению о реадмиссии, который определяет практические механизмы возвращения лиц, нарушивших правила пребывания на территории двух государств.

Украина и Испания. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Министерстве внутренних дел Украины, документ был подписан в ходе встречи представителей украинского правительства с делегацией Испании во главе с министром внутренних дел Фернандо Гранде-Марлаской Гомесом.

Новый протокол детализирует процедуры взаимодействия между компетентными органами обеих стран. Речь идет об установлении личности граждан, обмене необходимой информацией и организации безопасного возвращения лиц, которые находятся на территории Украины или Испании с нарушением миграционного законодательства.

В МВД подчеркивают, что документ является практическим инструментом реализации соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Его внедрение должно сделать соответствующие процедуры более прозрачными, быстрыми и эффективными.

Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских отношений с Испанией и развитию сотрудничества с государствами Европейского Союза в сфере контроля миграционных процессов.

Подписание документа происходит на фоне активного взаимодействия Киева и Мадрида по широкому кругу вопросов – от безопасности и правоохранительной деятельности до гуманитарного сотрудничества. Власти двух стран рассчитывают, что новые механизмы позволят минимизировать бюрократические сложности и обеспечить четкий порядок действий в случаях нарушения правил въезда, выезда или пребывания на территории обоих государств.

Таким образом, Украина и Испания фактически создают более оперативную систему миграционного взаимодействия, которая должна повысить эффективность контроля за соблюдением законодательства в этой сфере.

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