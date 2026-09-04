Україна та Іран можуть зв'язатися в одну війну: на Заході попередили про небезпечний сценарій

Війни Росії проти України та конфлікт навколо Ірану все сильніше впливають одна на одну, створюючи ризик масштабнішої ескалації. Про це в колонці The Guardian заявив старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний світ Крістофер Чіввіс.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Експерт звертає увагу на серію подій, що свідчать про поступове зближення двох конфліктів. Серед них він називає виявлення замінованих безпілотників біля аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині і нагадує про схожий інцидент із запальними пристроями у вантажних відправленнях DHL у 2024 році.

Чіввіс припускає, що ситуація могла стати однією з причин поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви наприкінці серпня. За даними ЗМІ, американська сторона попереджала Кремль про неприпустимість атак на територію НАТО та необхідність припинити підтримку Ірану.

Однак паралельно Вашингтон продовжує військові дії проти Тегерану. На думку аналітика, це створює протиріччя в американській стратегії та водночас відволікає ресурси від українського напряму.

Особливу загрозу Чіввіс бачить у скороченні запасів американських ракет-перехоплювачів. Якщо Москва вирішить, що США знову зосередилися на Близькому Сході та відчувають дефіцит коштів ППО, Кремль може отримати додаткове вікно можливостей для посилення ударів по Україні.

При цьому Київ вже виявився безпосередньо залученим до протистояння з Іраном. Україна направила до країн Перської затоки фахівців та безпілотники для протидії іранським дронам. Росія, у свою чергу, використовує іранські розробки у війні проти України та, за твердженням автора, передавала Тегерану розвідувальні дані.

Додатковим чинником стає зближення Москви, Пекіна та Тегерана. Чиввіс попереджає: Китай може не бажати продовження воєн, але водночас не зацікавлений у поразці Росії чи Ірану та здатний допомагати їм пом'якшувати наслідки конфліктів.

Аналітик порівнює ситуацію з періодом перед Першою світовою війною, коли невирішені регіональні конфлікти перетворилися на глобальну катастрофу. На його думку, саме одночасне загострення двох воєн сьогодні створює найнебезпечнішу комбінацію.

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