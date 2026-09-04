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Украина и Иран могут связаться в одну войну: на Западе предупредили об опасном сценарии

Москва, Тегеран и Пекин сближаются, американские запасы ракет-перехватчиков истощаются, а Киев уже помогает странам Персидского залива

4 сентября 2026, 09:30
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Кравцев Сергей

Войны России против Украины и конфликт вокруг Ирана все сильнее влияют друг на друга, создавая риск более масштабной эскалации. Об этом в колонке для The Guardian заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Кристофер Чиввис.

Украина и Иран могут связаться в одну войну: на Западе предупредили об опасном сценарии

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт обращает внимание на серию событий, которые свидетельствуют о постепенном сближении двух конфликтов. Среди них он называет обнаружение заминированных беспилотников возле аэропорта Лейпциг/Галле в Германии и напоминает о похожем инциденте с зажигательными устройствами в грузовых отправлениях DHL в 2024 году.

Чиввис предполагает, что ситуация могла стать одной из причин поездки директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву в конце августа. По данным СМИ, американская сторона предупреждала Кремль о недопустимости атак на территорию НАТО и необходимости прекратить поддержку Ирана.

Однако параллельно Вашингтон продолжает военные действия против Тегерана. По мнению аналитика, это создает противоречие в американской стратегии и одновременно отвлекает ресурсы от украинского направления.

Особую угрозу Чиввис видит в сокращении запасов американских ракет-перехватчиков. Если Москва решит, что США вновь сосредоточились на Ближнем Востоке и испытывают дефицит средств ПВО, Кремль может получить дополнительное окно возможностей для усиления ударов по Украине.

При этом Киев уже оказался непосредственно вовлечен в противостояние с Ираном. Украина направила в страны Персидского залива специалистов и беспилотники для противодействия иранским дронам. Россия, в свою очередь, использует иранские разработки в войне против Украины и, по утверждению автора, передавала Тегерану разведывательные данные.

Дополнительным фактором становится сближение Москвы, Пекина и Тегерана. Чиввис предупреждает: Китай может не желать продолжения войн, но одновременно не заинтересован в поражении России или Ирана и способен помогать им смягчать последствия конфликтов.

Аналитик сравнивает ситуацию с периодом перед Первой мировой войной, когда нерешенные региональные конфликты в итоге превратились в глобальную катастрофу. По его мнению, именно одновременное обострение двух войн сегодня создает наиболее опасную комбинацию.

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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/sep/03/ukraine-iran-wars-trump
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