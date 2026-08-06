Україна стрімко втрачає населення: нові цифри смертності шокують

Демографічна ситуація в Україні продовжує стрімко погіршуватись. За даними Міністерства юстиції, у першому півріччі 2026 року в країні народилося лише 73 292 дитини, тоді як кількість зареєстрованих смертей досягла 259 853. Таким чином, смертність вже вчетверо перевищила народжуваність, а кількість померлих вперше за останні п'ять років офіційно зросла.

Смертність в Україні. Фото: з відкритих джерел

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість новонароджених скоротилася ще на 16%. Якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком, спад виявився майже дворазовим. Наразі щомісяця в Україні народжується близько 12 тисяч дітей, тоді як десять років тому цей показник перевищував 30 тисяч.

Найважча ситуація зберігається у прифронтових регіонах. На Донеччині кількість новонароджених скоротилася майже втричі, на Запоріжжі – майже на чверть. Проте зниження фіксується і щодо безпечних областях. Так, на Львівщині, Тернопільщині та Вінниччині народжуваність упала приблизно на 20%.

Найбільше дітей традиційно народилося у Києві – понад 8,3 тисячі. Далі йдуть Львівська, Дніпропетровська та Одеська області.

Одночасно зростає кількість смертей. Найбільша їх кількість зареєстрована у Дніпропетровській області – понад 28 тисяч випадків. У столиці показник збільшився одразу на 11%, перевищивши 20 тисяч померлих.

Найнесприятливіше співвідношення між народжуваністю та смертністю спостерігається на Донеччині, де на одного новонародженого припадає 19 померлих. На Херсонщині цей показник становить один до чотирнадцяти, а на Сумщині, Чернігівщині та Харківщині – один до шести.

Найбільш сприятлива демографічна картина зберігається на Закарпатті, Волині та Рівненщині, де на одного новонародженого припадає близько двох померлих. Проте загальнодержавна тенденція свідчить про стрімке скорочення населення та подальше поглиблення демографічної кризи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ВООЗ оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію: рівень смертності вірусу сягає 50%.



