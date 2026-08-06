Украина стремительно теряет население: новые цифры смертности шокируют

Демографическая ситуация в Украине продолжает стремительно ухудшаться. По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2026 года в стране родились всего 73 292 ребенка, тогда как число зарегистрированных смертей достигло 259 853. Таким образом, смертность уже в четыре раза превысила рождаемость, а количество умерших впервые за последние пять лет официально выросло.

Смертность в Украине. Фото: из открытых источников

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новорожденных сократилось еще на 16%. Если же сравнивать с довоенным 2021 годом, спад оказался почти двукратным. Сейчас ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч детей, тогда как десять лет назад этот показатель превышал 30 тысяч.

Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в прифронтовых регионах. В Донецкой области количество новорожденных сократилось почти втрое, в Запорожской области – почти на четверть. Однако снижение фиксируется и в относительно безопасных областях. Так, на Львовщине, Тернопольщине и Винниччине рождаемость упала примерно на 20%.

Больше всего детей традиционно родилось в Киеве – более 8,3 тысячи. Далее следуют Львовская, Днепропетровская и Одесская области.

Одновременно растет число смертей. Наибольшее их количество зарегистрировано в Днепропетровской области – более 28 тысяч случаев. В столице показатель увеличился сразу на 11%, превысив 20 тысяч умерших.

Самое неблагоприятное соотношение между рождаемостью и смертностью наблюдается в Донецкой области, где на одного новорожденного приходится 19 умерших. На Херсонщине этот показатель составляет один к четырнадцати, а в Сумской, Черниговской и Харьковской областях – один к шести.

Наиболее благоприятная демографическая картина сохраняется на Закарпатье, Волыни и Ровенщине, где на одного новорожденного приходится около двух умерших. Тем не менее общегосударственная тенденция свидетельствует о стремительном сокращении населения и дальнейшем углублении демографического кризиса.

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