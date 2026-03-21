Україна стрімко втрачає людей: на скільки скоротилося населення з 2014 року

Населення України за роки війни може скоротитися майже вдвічі – з понад 40 мільйонів у 2014 році до приблизно 20 мільйонів. Таку оцінку наводить британський журналіст Вілл Ллойд у колонці для New Statesman, посилаючись на дані одного з урядовців Великої Британії.

Автор відвідав Україну взимку, щоб побачити, як затяжна війна впливає на повсякденне життя людей. За його словами, міжнародна увага часто зосереджена на технологіях – дронах, озброєнні та тактиці. Проте головне, що залишається поза фокусом, це людський вимір війни: ті, хто змушені виживати під обстрілами або стають їхніми жертвами.

Журналіст описує поїздку на околиці Харкова, де зустрів чоловіка, який живе сам у напівзруйнованій багатоповерхівці. Верхні поверхи будинку були знищені ще у 2022 році, квартири занесені снігом, а більшість мешканців виїхали. У будівлі панує холод і запах сирості, а життя зосереджене в кількох вцілілих кімнатах.

Чоловік виживає без електрики та опалення, готує їжу на переносному пальнику й отримує допомогу від благодійників. Його будні – це боротьба за елементарні умови існування. Єдиною "компанією" залишаються собака у дворі та ворони над зруйнованими кварталами.

За словами автора, такі історії створюють глибоке відчуття тривоги. Він визнає, що, спостерігаючи за українцями, замислюється: подібні випробування можуть колись торкнутися й інших країн Європи.

Таким чином, війна в Україні має не лише військовий, а й масштабний демографічний вимір, наслідки якого відчуватимуться ще багато років.

