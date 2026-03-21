Украина стремительно теряет людей: на сколько сократилось население с 2014 года

Население Украины за годы войны может сократиться почти вдвое – с более чем 40 миллионов в 2014 году до примерно 20 миллионов. Такую оценку приводит британский журналист Уилл Ллойд в колонке для New Statesman, ссылаясь на данные одного из чиновников Великобритании.

Автор посетил Украину зимой, чтобы увидеть, как затяжная война влияет на повседневную жизнь людей. По его словам, международное внимание часто сосредоточено на технологиях – дронах, вооружении и тактике. Однако главное, что остается вне фокуса, это человеческое измерение войны: те, кто вынужден выживать под обстрелами или становятся их жертвами.

Журналист описывает поездку на окраине Харькова, где встретил мужчину, который живет в полуразрушенной многоэтажке. Верхние этажи дома были уничтожены еще в 2022 году, квартиры занесены снегом, а большинство жителей уехали. В здании царит холод и запах сырости, а жизнь сосредоточена в нескольких уцелевших комнатах.

Муж выживает без электричества и отопления, готовит еду на переносной горелке и получает помощь от благотворителей. Его будни – это борьба за элементарные условия существования. Единственной "компанией" остаются собака во дворе и вороны над разрушенными кварталами.

По словам автора, подобные истории создают глубокое чувство тревоги. Он признает, что, наблюдая за украинцами, задумывается: подобные испытания могут когда-то затронуть и другие страны Европы.

Таким образом, война в Украине имеет не только военное, но и масштабное демографическое измерение, последствия которого будут ощущаться еще много лет.

