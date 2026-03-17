Україна ризикує втратити $8,1 млрд: яку жорстку умову МВФ має виконати Київ до кінця березня

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння через затягування ухвалення податкових змін у Верховна Рада України, що ставить під загрозу подальше фінансування на суму 8,1 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Долари. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про пакет рішень, який передбачає підвищення податків для бізнесу та населення. Саме виконання цих умов є ключовим для отримання наступних траншів у межах програми. Водночас парламент досі не розглянув частину важливих ініціатив, що створює ризик блокування фінансування.

Постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано прямо заявила про занепокоєння темпами ухвалення рішень. Україна вже отримала 1,5 млрд доларів, однак подальші виплати напряму залежать від виконання зобов’язань.

Ситуацію ускладнюють політичні розбіжності. Частина депутатів виступає проти підвищення податків, попри тиск з боку влади. Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки, заявивши, що ті, хто не працює на державу в парламенті, мають "служити на передовій".

Експерти попереджають: затримки можуть призвести до серйозного дефіциту бюджету вже найближчими місяцями. Додатковим фактором ризику є часткове блокування допомоги з боку ЄС.

У разі нестачі коштів уряд може вдатися до прямого фінансування через Національний банк – сценарію, який уже застосовувався на початку повномасштабної війни. У МВФ планують найближчим часом провести переговори з українськими депутатами, щоб розблокувати процес і уникнути фінансової кризи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — через конфлікт на Близькому Сході ціна на нафту у світі вперше з 2022 року перевищила 100 доларів за барель. Тим часом Антимонопольний комітет України розпочав розслідування через різке зростання роздрібних цін на паливо в Україні. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Комітету Павло Кириленко. Що буде з цінами на бензин та дизель найближчі тижні? Чи є передумови, що невдовзі на стелах АЗС ми справді побачимо тризначні цифри? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.



