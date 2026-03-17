Украина рискует потерять $8,1 млрд: какое жесткое условие МВФ должен выполнить Киев до конца марта

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность по поводу затягивания принятия налоговых изменений в Верховная Рада Украины, что ставит под угрозу дальнейшее финансирование на сумму 8,1 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Доллары. Фото: из открытых источников

Речь идет о пакете решений, который предполагает повышение налогов для бизнеса и населения. Именно выполнение этих условий является ключевым для получения следующих траншей в рамках программы. В то же время, парламент до сих пор не рассмотрел часть важных инициатив, что создает риск блокирования финансирования.

Постоянная представительница МВФ в Украине Присцилла Тоффано прямо заявила об обеспокоенности темпами принятия решений. Украина уже получила 1,5 млрд долларов, однако дальнейшие выплаты напрямую зависят от выполнения обязательств.

Ситуацию усложняют политические разногласия. Часть депутатов выступает против повышения налогов, несмотря на давление со стороны властей. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на задержки, заявив, что не работающие на государство в парламенте должны "служить на передовой".

Эксперты предупреждают: задержки могут привести к серьезному дефициту бюджета в ближайшие месяцы. Дополнительным фактором риска является частичное блокирование помощи со стороны ЕС.

В случае нехватки средств правительство может прибегнуть к прямому финансированию через Национальный банк – сценарий, уже применявшийся в начале полномасштабной войны. В МВФ планируют в ближайшее время провести переговоры с украинскими депутатами, чтобы разблокировать процесс и избежать финансового кризиса.

