Україна програла російські вибори: на що так і не наважився Київ

На жаль, держава Україна пропустила російські вибори, як "несуттєве" явище. Хоча на цьому можна було б побудувати круту інформаційну кампанію рівня дозволу на проведення параду на 9 травня. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Вибори до Держдуми РФ. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначає, щоб делегітимізувати вибори на окупованих територіях ми мали зробити кілька простих речей: в онлайн-режимі показувати, як готуються фальсифікації включно з донесенням до рівня дільниць якою має бути явка і кількість голосів за "Єдину Росію". Мали б бути вже відкриті провадження проти кандидатів в депутати, членів комісій і т.д. Мала б прозвучати низка звернень до наших громадян, які там живуть, включно зі зверненням президента. Мала б бути проведена велика інформаційна кампанія нашими посольствами.

За словами експерта, була ще низка пропозицій, але після бійки нема сенсу махати кулаками. На жаль, це поле битви ми здали без бою. Зараз важливо відіграти по-максимуму кінцівку.

"Якщо подивитися ширше, то вибори в Росії – це такий собі рубікон після якого можуть початися три важливі процеси: кадрові зміни, мобілізація та погіршення життя", – підсумував Вадим Денисенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європейський Союз не визнає проведення Росією так званих виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України та не визнаватиме їх результатів. Про це 18 вересня заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд.

За словами представника Єврокомісії, Брюссель розглядає організацію російського голосування на окупованих українських теренах як порушення міжнародного права. У ЄС наголосили, що сама спроба провести вибори на цих територіях не створює підстав для зміни їхнього міжнародно визнаного статусу.

Ще раніше офіційний Київ заявив, що Росія 18-20 вересня має намір провести вибори до Державної думи РФ, зокрема організувавши голосування на тимчасово окупованих територіях України. Міністерство закордонних справ України акцентувало, що Київ не визнає ці дії та вважає їх незаконними.



