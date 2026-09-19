К сожалению, государство Украины пропустило российские выборы как "несущественное" явление. Хотя на этом можно построить крутую информационную кампанию уровня разрешения на проведение парада на 9 мая. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Выборы в Госдуму РФ. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, чтобы делегитимизировать выборы на оккупированных территориях мы должны были сделать несколько простых вещей: в онлайн-режиме показывать, как готовятся фальсификации, включая донесение до уровня участков, которым должна быть явка и количество голосов за "Единую Россию". Должны быть уже открыты производства против кандидатов в депутаты, членов комиссий и т.д. Должен бы прозвучать ряд обращений к нашим гражданам, включая обращение президента. Должна быть проведена большая информационная кампания нашими посольствами.

По словам эксперта, был еще ряд предложений, но после потасовки нет смысла махать кулаками. К сожалению, это поле сражения мы сдали без боя. Сейчас важно отыграть по-максимуму концовку.

"Если посмотреть шире, то выборы в России – это некий рубикон, после которого могут начаться три важных процесса: кадровые изменения, мобилизация и ухудшение жизни", – подытожил Вадим Денисенко.

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз не признает проведение Россией так называемых выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины и не будет признавать их результаты. Об этом 18 сентября заявил спикер Европейской комиссии Кристиан Виганд.

По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель рассматривает организацию российского голосования на оккупированных украинских территориях как нарушение международного права. В ЕС подчеркнули, что самая попытка провести выборы на этих территориях не создает оснований для изменения их международно признанного статуса.

Еще ранее официальный Киев заявил, что Россия 18-20 сентября намерена провести выборы в Государственную Думу РФ, в частности организовав голосование на временно оккупированных территориях Украины. Министерство иностранных дел Украины акцентировало, что Киев не признает эти действия и считает их незаконными.



