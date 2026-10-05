Україна отримала 50 мільйонів євро на житлові сертифікати

Україна успішно залучила черговий фінансовий пакет міжнародної допомоги, спрямований на подолання наслідків російської агресії у житловому секторі. Кабінет Міністрів забезпечив надходження 50 мільйонів євро для покриття державних виплат громадянам, чия нерухомість була повністю зруйнована. Цей грошовий ресурс розподілений порівну: половину виділяє Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), а інша частина надійшла від уряду Італії.

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"Завдяки цим коштам близько 2,2 тис родин зможуть реалізувати житлові сертифікати", — поінформував голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Він додав, що виділені гроші дозволять людям оперативно обміняти накопичені документи "єВідновлення" на реальні квадратні метри.

Наразі програма діє у кількох затверджених варіантах. Одержувачам доступні або цільові сертифікати на купівлю квартири чи будинку (документ також дозволяється задіяти як початковий внесок за іпотечною програмою "єОселя"), або прямі кошти для самостійного зведення будівлі на власній землі.

Згідно з актуальною статистикою, середня сума одного такого сертифіката на сьогодні становить 1,3 мільйона гривень, а термін його використання обмежений 5 роками.

"Це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло"", — деталізував джерела надходження народний депутат.

Парламентар зазначив, що про надання цієї фінансової підтримки українській стороні вдалося остаточно домовитися під час міжнародної Конференції з відновлення України URC-2026, яка проходила у польському Гданську.

Подальше залучення іноземних грантів та позик є критично важливим, оскільки внутрішніх бюджетних ресурсів для покриття всіх масштабів руйнувань наразі недостатньо.

"Завдання держави — щоб кожна родина, яка втратила житло, мала можливість його відновити та повернутися до нормального життя", — наголосив Павло Фролов. Резюмуючи поточну стратегію фінансування програми "єВідновлення", він резюмував: "Залучення ресурсів партнерів є одним із шляхів вирішення проблеми".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році сягає 155 мільярдів доларів. Із цієї суми наразі бракує 27 мільярдів. Близько 7 мільярдів уряд планує знайти завдяки скороченню та перерозподілу внутрішніх видатків. Ще 20 мільярдів – від міжнародних партнерів.