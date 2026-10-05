Украина получила 50 миллионов евро на жилищные сертификаты

Украина успешно привлекла очередной финансовый пакет международной помощи, направленный на преодоление последствий российской агрессии в жилищном секторе. Кабинет Министров обеспечил поступление 50 миллионов евро для покрытия государственных выплат гражданам, чья недвижимость была полностью разрушена. Этот денежный ресурс распределен поровну: половину выделяет Банк развития Совета Европы (БРРЭ), а остальная часть поступила от правительства Италии.

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"Благодаря этим средствам около 2,2 тыс. семей смогут реализовать жилищные сертификаты", — проинформировал председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите ВПО Павел Фролов.

Он добавил, что выделенные деньги позволят людям оперативно обменять накопленные документы "еВосстановление" на реальные квадратные метры.

В настоящее время программа действует в нескольких утвержденных вариантах. Получателям доступны или целевые сертификаты на покупку квартиры или дома (документ также разрешается задействовать как первоначальный взнос по ипотечной программе "ЕОселя"), или прямые средства для самостоятельного строительства здания на собственной земле.

Согласно актуальной статистике, средняя сумма одного такого сертификата на сегодняшний день составляет 1,3 миллиона гривен, а срок его использования ограничен 5 годами.

"Это первый транш из дополнительных 100 млн евро в рамках проекта "HOME: Компенсация за уничтоженное жилье"", — детализировал источники поступления народный депутат.

Парламентарий отметил, что о предоставлении этой финансовой поддержки украинской стороне удалось окончательно договориться на международной Конференции по восстановлению Украины URC -2026, которая проходила в польском Гданьске.

Дальнейшее привлечение иностранных грантов и займов критически важно, поскольку внутренних бюджетных ресурсов для покрытия всех масштабов разрушений пока недостаточно.

"Задача государства — чтобы каждая потерявшая жилье семья имела возможность его восстановить и вернуться к нормальной жизни", — подчеркнул Павел Фролов. Резюмируя текущую стратегию финансирования программы "еВосстановление", он резюмировал: "Привлечение ресурсов партнеров является одним из путей решения проблемы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что общая потребность Украины в финансировании войны в 2026 году достигает 155 миллиардов долларов. Из этой суммы пока не хватает 27 миллиардов. Около 7 миллиардов правительство планирует обнаружить благодаря сокращению и перераспределению внутренних расходов. Еще 20 миллиардов – от международных партнеров.