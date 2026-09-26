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Україна обійшла десятки країн: у якому світовому рейтингу різко піднялася країна

Україна посіла сьомий рядок Global Crypto Adoption Index, показавши високу активність не лише у криптосервісах, а й у транскордонних операціях

26 вересня 2026, 18:20
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Кравцев Сергей

Україна увійшла до першої десятки країн світу за рівнем прийняття криптоактивів. В оновленому Global Crypto Adoption Index за 2026 рік країна посіла сьоме місце, піднявшись на одну позицію порівняно з попереднім рейтингом. Дослідження підготувала аналітична компанія Chainalysis.

Україна обійшла десятки країн: у якому світовому рейтингу різко піднялася країна

Криптовалюта. Фото: із відкритих джерел

Рейтинг охоплює період з 1 липня 2025 року до 30 червня 2026-го. Перші позиції зайняли Індія, Південна Корея, Японія, Нігерія, США та Бразилія. Одразу після України розташувалися Таїланд, Південна Африка та Канада.

Цього року Chainalysis змінила методику підрахунку. Тепер дослідники враховують не лише активність користувачів на криптовалютних платформах, а й внутрішні P2P-переклади, транскордонні операції, а також обсяги криптоактивів, що зберігаються у блокчейн-мережах.

За окремими категоріями Україна показала ще вищі результати. Усередині рейтингу країна посіла восьме місце за активністю криптосервісів та обсягом ончейн-балансів. При цьому з внутрішньої P2P-економіки та транскордонних криптовалютних потоків Україна піднялася на шосту позицію.

Ці дослідження також показують, що глобальний обсяг криптоекономіки за звітний період змінився незначно. За оцінкою Chainalysis, він скоротився приблизно на 1,6% — з $9,5 трлн до $9,4 трлн.

Одночасно капіталізація всього крипторинка продемонструвала значно помітніше зниження. За період, що розглядається, показник зменшився приблизно на $2,1 трлн, або близько 50%. На цьому фоні місце України в першій десятці рейтингу відображає високу активність, що зберігається, використання цифрових активів усередині країни та в міжнародних операціях.

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