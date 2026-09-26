Украина обошла десятки стран: в каком мировом рейтинге резко поднялась страна

Украина вошла в первую десятку стран мира по уровню принятия криптоактивов. В обновленном Global Crypto Adoption Index за 2026 год страна заняла седьмое место, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Исследование подготовила аналитическая компания Chainalysis.

Криптовалюта. Фото: из открытых источников

Рейтинг охватывает период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го. Первые позиции заняли Индия, Южная Корея, Япония, Нигерия, США и Бразилия. Сразу после Украины расположились Таиланд, Южная Африка и Канада.

В этом году Chainalysis изменила методику подсчета. Теперь исследователи учитывают не только активность пользователей на криптовалютных платформах, но и внутренние P2P-переводы, трансграничные операции, а также объемы криптоактивов, которые хранятся в блокчейн-сетях.

По отдельным категориям Украина показала еще более высокие результаты. Внутри рейтинга страна заняла восьмое место по активности криптосервисов и объему ончейн-балансов. При этом по внутренней P2P-экономике и трансграничным криптовалютным потокам Украина поднялась на шестую позицию.

Данные исследования также показывают, что глобальный объем криптоэкономики за отчетный период изменился незначительно. По оценке Chainalysis, он сократился примерно на 1,6% — с $9,5 трлн до $9,4 трлн.

Одновременно капитализация всего крипторынка продемонстрировала значительно более заметное снижение. За рассматриваемый период показатель уменьшился примерно на $2,1 трлн, или около 50%. На этом фоне место Украины в первой десятке рейтинга отражает сохраняющуюся высокую активность использования цифровых активов внутри страны и в международных операциях.

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