Україна наважилася публічно сказати "ні" США: до чого тут візит Тихановської до Києва

Візит лідерки білоруської опозиції в екзилі Світлани Тихановської до Києва насправді є сигналом епохального геополітичного зсуву. Цей зсув полягає в тому, що Україна, перебуваючи у війні з Росією, наважилася публічно сказати "ні" США та деяким європейським країнам, щонайменше Франції, щодо їхньої політики стосовно Білорусі. Про це розповів журналіст, політичний оглядач Олексій Панич.

Володимир Зеленський та Світлана Тихановська. Фото: з відкритих джерел

"Ця геополітична суб'єктність України оплачена потом і кров'ю українського народу, але на сьогодні вона стала фактом. Хоча ще рік-два тому про таке можна було хіба що мріяти", – зазначив експерт.

Він зауважив, звичайно, далеко не всім сподобається, що у Східній Європі з'явилася нова, наразі не економічна, але принаймні, військово-політична потуга, з якою відтепер потрібно рахуватися, але ми вибороли собі місце за столом серйозних гравців. Ось вам і результат "СВО за планом".

"А ще це ознака того, що Буданов – на відміну від Зеленського, не кажучи вже про Єрмака – вміє і не боїться грати в геополітичні ігри", – зазначив аналітик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українська столиця стала центром великої дипломатичної події, зібравши лідерів та представників десятків держав для координації зусиль у регіональній безпеці. Особливу увагу під час міжнародного заходу приділили питанню звільнення сусідніх народів від гібридного та військового тиску з боку Кремля.

"Сьогодні в Києві саміт, який об’єднав 24 країни, передусім країни Європи", — наголосив Президент України Володимир Зеленський

Глава держави підкреслив, що на зустрічі забезпечено повну присутність держав, які мають спільні кордони з Україною. Серед учасників євроінтеграційного та безпекового діалогу — представники Польщі, Словаччини, Угорщини, Молдови та Румунії. Важливим елементом саміту став також фокус на майбутньому білоруського народу.

"Усі наші європейські сусіди представлені", — зазначив лідер країни, окремо згадавши у цьому переліку й Білорусь.

Окремим треком саміту стали прямі переговори українського керівництва з білоруською опозицією. Сторони детально обговорили спроби Кремля розширити використання білоруської території та ресурсів для агресії, а також підтвердили взаємну повагу до суверенітету обох держав.



