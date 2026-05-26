Украина решилась публично сказать "нет" США: при чем здесь визит Тихановской в Киев

Визит лидера белорусской оппозиции в экзили Светланы Тихановской в Киев на самом деле является сигналом эпохального геополитического смещения. Этот оползень заключается в том, что Украина, находясь в войне с Россией, решилась публично сказать "нет" США и некоторым европейским странам, по меньшей мере Франции, по поводу их политики в отношении Беларуси. Об этом рассказал журналист, политический обозреватель Алексей Паныч.

"Эта геополитическая субъектность Украины оплачена потом и кровью украинского народа, но сегодня она стала фактом. Хотя еще год-два назад о таком можно было разве что мечтать", – отметил эксперт.

Он заметил, конечно, далеко не всем понравится, что в Восточной Европе появилась новая, пока не экономическая, но по крайней мере военно-политическая мощь, с которой отныне нужно считаться, но мы добыли в борьбе место за столом серьезных игроков. Вот вам и результат "СВО по плану".

"А еще это признак того, что Буданов – в отличие от Зеленского, не говоря уже об Ермаке – умеет и не боится играть в геополитические игры", – отметил аналитик.

"Сегодня в Киеве саммит, объединивший 24 страны, прежде всего страны Европы", — подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский

Глава государства подчеркнул, что на встрече обеспечено полное присутствие государств, имеющих общие границы с Украиной. Среди участников евроинтеграционного и диалога безопасности — представители Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы и Румынии. Важным элементом саммита стал также фокус на будущем белорусского народа.

"Все наши европейские соседи представлены", — отметил лидер страны, отдельно вспомнив в этом списке и Беларусь.

Отдельным треком саммита стали прямые переговоры украинского руководства с оппозицией. Стороны подробно обсудили попытки Кремля расширить использование белорусской территории и ресурсов для агрессии, а также подтвердили взаимное уважение суверенитета обоих государств.



