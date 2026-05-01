Україна може отримати нову військову підтримку: яка країна готує важливе рішення

Рішення Японії послабити обмеження на експорт озброєнь може стати поворотним моментом для України у пошуку нових джерел військової допомоги. Про це заявив посол України в Токіо Юрій Лутовінов у коментарі Reuters, наголосивши, що Київ уже отримав можливість розпочати переговори з японською стороною.

За словами дипломата, зміни у політиці відкривають "теоретичну можливість" для майбутніх постачань військової техніки. Йдеться про рішення уряду на чолі з прем'єр-міністром Санае Такаїті, яке викликало широкий резонанс на тлі глобального навантаження на оборонну промисловість через конфлікти в Україні та Близькому Сході.

Незважаючи на пом'якшення правил, Японія зберігає суворий контроль над експортом озброєнь до зон бойових дій. Однак нові норми допускають винятки, якщо це відповідає національній безпеці країни. Саме на цей механізм розраховує Київ, хоча офіційного сигналу про готовність постачати зброю Токіо поки не давав.

Для практичної реалізації такого співробітництва Україні необхідно укласти з Японією угоду про передачу оборонних технологій. На даний момент Токіо вже має подібні домовленості з низкою країн, включаючи Німеччину та Австралію.

У короткостроковій перспективі Україна розраховує на фінансову підтримку з боку Японії. Зокрема йдеться про розвиток власних систем протиповітряної оборони, що дозволить знизити залежність від американських комплексів Patriot, дефіцит яких посилюється.

Крім того, обговорюється участь Японії у міжнародних механізмах закупівель озброєнь для Києва, а також допомога у постачанні електроніки та компонентів для виробництва безпілотників.

У Києві наголошують: йдеться не лише про допомогу, а й про взаємовигідне партнерство. Поєднання японських технологій та українського бойового досвіду, на думку дипломатів, може спричинити створення високотехнологічних рішень нового рівня.

