Украина может получить новую военную поддержку: какая страна готовит важное решение

Решение Японии ослабить ограничения на экспорт вооружений может стать поворотным моментом для Украины в поиске новых источников военной помощи. Об этом заявил посол Украины в Токио Юрий Лутовинов в комментарии Reuters, подчеркнув, что Киев уже получил возможность начать переговоры с японской стороной.

Япония. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, изменения в политике открывают "теоретическую возможность" для будущих поставок военной техники. Речь идет о решении правительства во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, которое вызвало широкий резонанс на фоне глобальной нагрузки на оборонную промышленность из-за конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Несмотря на смягчение правил, Япония сохраняет строгий контроль над экспортом вооружений в зоны боевых действий. Однако новые нормы допускают исключения, если это отвечает национальной безопасности страны. Именно на этот механизм рассчитывает Киев, хотя официального сигнала о готовности поставлять оружие Украине Токио пока не давал.

Для практической реализации такого сотрудничества Украине необходимо заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий. На данный момент Токио уже имеет подобные договоренности с рядом стран, включая Германию и Австралию.

В краткосрочной перспективе Украина рассчитывает на финансовую поддержку со стороны Японии. В частности, речь идет о развитии собственных систем противовоздушной обороны, что позволит снизить зависимость от американских комплексов Patriot, дефицит которых усиливается.

Кроме того, обсуждается участие Японии в международных механизмах закупок вооружений для Киева, а также помощь в поставках электроники и компонентов для производства беспилотников.

В Киеве подчеркивают: речь идет не только о помощи, но и о взаимовыгодном партнерстве. Сочетание японских технологий и украинского боевого опыта, по мнению дипломатов, может привести к созданию высокотехнологичных решений нового уровня.

