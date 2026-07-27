Україна допомагає США у війні проти Ірану: на Заході розкрили подробиці

Український удар по іранському судну в Каспійському морі може мати набагато ширші наслідки, ніж здається на перший погляд. На думку аналітиків, ця операція здатна стати частиною масштабної стратегії щодо посилення тиску на Іран, який продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Про це йдеться у матеріалі видання Fortune.

Україна атакувала іранське судно. Фото: з відкритих джерел

Приводом для обговорень стала заява президента Володимира Зеленського, який підтвердив факт удару та наголосив, що Тегеран надає військову допомогу Москві, тоді як Росія, у свою чергу, підтримує Іран у його протистоянні зі Сполученими Штатами.

Експерт берлінського аналітичного центру SWP Хамідреза Азізі вважає, що дії Києва можуть переслідувати одразу кілька цілей. За однією з версій Україна демонструє свою значущість як стратегічного союзника США. Інша – діє на користь Вашингтона та Ізраїлю, посилюючи тиск на Іран без їхньої прямої участі.

За словами аналітика, атака в Каспійському морі може стати доповненням до вже діючої морської блокади Ірану в Індійському океані. У такому разі навколо ісламської республіки фактично формується кільце економічного та військового тиску.

Разом з тим експерти попереджають, що подібні дії здатні викликати реакцію у відповідь Тегерана. Серед можливих сценаріїв називаються атаки на судна, пов'язані з Україною, удари по українській інфраструктурі, а також політичні кроки, включаючи можливе офіційне визнання Іраном окупованих Криму та Донбасу частиною Росії.

Автори публікації зазначають, що конфлікти навколо України, Ірану та Близького Сходу дедалі тісніше переплітаються між собою. За їхньою оцінкою, це свідчить про перетворення регіональних воєн на єдину міжнародну кризу за участю відразу кількох світових гравців.

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