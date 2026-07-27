Украина помогает США в войне против Ирана: на Западе раскрыли подробности

Украинский удар по иранскому судну в Каспийском море может иметь гораздо более широкие последствия, чем кажется на первый взгляд. По мнению аналитиков, эта операция способна стать частью масштабной стратегии по усилению давления на Иран, который продолжает поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом говорится в материале издания Fortune.

Украина атаковала иранское судно. Фото: из открытых источников

Поводом для обсуждений стало заявление президента Владимира Зеленского, который подтвердил факт удара и подчеркнул, что Тегеран оказывает военную помощь Москве, тогда как Россия, в свою очередь, поддерживает Иран в его противостоянии с Соединенными Штатами.

Эксперт берлинского аналитического центра SWP Хамидреза Азизи считает, что действия Киева могут преследовать сразу несколько целей. По одной из версий, Украина демонстрирует свою значимость как стратегического союзника США. По другой – действует в интересах Вашингтона и Израиля, усиливая давление на Иран без их прямого участия.

По словам аналитика, атака в Каспийском море может стать дополнением к уже действующей морской блокаде Ирана в Индийском океане. В таком случае вокруг исламской республики фактически формируется кольцо экономического и военного давления.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что подобные действия способны вызвать ответную реакцию Тегерана. Среди возможных сценариев называются атаки на суда, связанные с Украиной, удары по украинской инфраструктуре, а также политические шаги, включая возможное официальное признание Ираном оккупированных Крыма и Донбасса частью России.

Авторы публикации отмечают, что конфликты вокруг Украины, Ирана и Ближнего Востока все теснее переплетаются между собой. По их оценке, это свидетельствует о превращении региональных войн в единый международный кризис с участием сразу нескольких мировых игроков.

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