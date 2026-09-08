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Угорщина висилає російських дипломатів: у Москві відреагували

У МЗС Угорщини заявили, що співробітники посольства займалися діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом. У Москві вже пообіцяли відповідь

8 вересня 2026, 13:38
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Кравцев Сергей

Угорщина ухвалила безпрецедентне рішення щодо російської дипломатичної місії – Будапешт оголосив про видворення одразу десяти співробітників посольства РФ. Про це повідомила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан у соцмережі X.

Угорщина висилає російських дипломатів: у Москві відреагували

Угорщина. Фото: з відкритих джерел

За її словами, десять представників російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка є неприйнятною для дипломатів відповідно до положень Віденської конвенції.

Рішення вже довели до відома російського посла в Будапешті. Представник угорського МЗС повідомив йому, що всі десять осіб мають залишити територію країни.

Водночас угорська сторона наголосила, що не йдеться про розрив дипломатичних відносин між двома державами. Орбан заявила, що Будапешт прагне й надалі підтримувати необхідний діалог із Москвою, але за умови взаємної поваги та дотримання міжнародних правил.

"Це рішення спрямовано на захист безпеки та суверенітету Угорщини", — заявила глава МЗС.

Особливу увагу привертає масштаб висилки. Угорщина раніше вже вдавалася до видворення російських дипломатів, однак кількість була значно меншою. У 2018 році уряд Віктора Орбана вислав лише одного співробітника російської дипмісії на знак солідарності з Великою Британією після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Нинішній крок став значно жорсткішим сигналом для Москви. Водночас у російському МЗС уже заявили, що Росія готує відповідь на рішення Будапешта.

Таким чином, попри традиційно обережну політику угорського уряду щодо Москви, Будапешт цього разу продемонстрував готовність вдатися до масштабної дипломатичної висилки, пославшись на питання національної безпеки та суверенітету.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Угорщина несподівано стала на бік Німеччини: Будапешт готовий допомогти проти Росії.




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