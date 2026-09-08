Венгрия высылает российских дипломатов: в Москве отреагировали

Венгрия приняла беспрецедентное решение по российской дипломатической миссии – Будапешт объявил о выдворении сразу десяти сотрудников посольства РФ. Об этом сообщила министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан в соцсети X.

Венгрия. Фото: из открытых источников

По ее словам, десять представителей российской дипломатической миссии осуществляли в Венгрии деятельность, неприемлемую для дипломатов в соответствии с положениями Венской конвенции.

Решение уже довели до сведения российского посла в Будапеште. Представитель венгерского МИД сообщил ему, что все десять человек должны покинуть территорию страны.

В то же время венгерская сторона подчеркнула, что речь не идет о разрыве дипломатических отношений между двумя государствами. Орбан заявила, что Будапешт стремится и дальше поддерживать необходимый диалог с Москвой, но при условии взаимного уважения и соблюдения международных правил.

"Это решение направлено на защиту безопасности и суверенитета Венгрии", — заявила глава МИД.

Особое внимание привлекает масштаб высылки. Венгрия ранее уже прибегала к выдворению российских дипломатов, однако количество было значительно меньше. В 2018 году правительство Виктора Орбана выслало только одного сотрудника российской дипмиссии в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипача.

Нынешний шаг стал более жестким сигналом для Москвы. В то же время, в российском МИД уже заявили, что Россия готовит ответ на решение Будапешта.

Таким образом, несмотря на традиционно осторожную политику венгерского правительства в отношении Москвы, Будапешт на этот раз продемонстрировал готовность прибегнуть к масштабной дипломатической высылке, сославшись на вопросы национальной безопасности и суверенитета.

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