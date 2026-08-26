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Угорщина різко змінила тон: як тепер уряд Мадяра називає Росію

У новій офіційній позиції Будапешт засудив війну РФ проти України, визнав право Києва на самооборону та підтримав територіальну цілісність України

26 серпня 2026, 15:11
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Кравцев Сергей

Угорщина офіційно назвала Росію загрозою для власної безпеки, Європи та міжнародного порядку. Така позиція міститься в інструкціях для угорської делегації на 81-шу сесію Генеральної асамблеї ООН, документ підписав прем’єр-міністр Петер Мадяр.

Угорщина різко змінила тон: як тепер уряд Мадяра називає Росію

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Новий курс Будапешта суттєво відрізняється від риторики, яка тривалий час асоціювалася з обережною, а подекуди й відверто проросійською позицією Угорщини. У документі прямо зазначено, що Будапешт засуджує російську агресію проти України та підтримує її суверенітет і територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

Крім того, угорський уряд визнає право України на самооборону. Окремим пунктом наголошується, що дії Росії становлять безпосередню загрозу не лише для України.

"Російська загроза" поширюється на Угорщину, безпеку всієї Європи та міжнародний порядок. При цьому в Будапешті звертають увагу і на ризики для угорської національної меншини, яка проживає на Закарпатті.

На цьому тлі уряд Мадяра також заявив про підтримку переговорного процесу, який має привести до тривалого миру та формування довгострокових гарантій безпеки.

Фактично Угорщина на міжнародному рівні зафіксувала позицію, що Росія є джерелом небезпеки для Європи. Ще після перемоги на парламентських виборах Петер Мадяр публічно заявляв, що Москва становить загрозу європейській безпеці.

Тепер ця теза стала частиною офіційних інструкцій угорської дипломатії. І це може означати помітну зміну підходу Будапешта до війни Росії проти України та майбутньої безпекової політики Європи.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Мадяр звернувся до угорців із попередженням: яке потрясіння може накрити країну через 5 днів.




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