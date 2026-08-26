Венгрия резко изменила тон: как теперь правительство Мадяра называет Россию

Венгрия официально назвала Россию угрозой для своей безопасности, Европы и международного порядка. Такая позиция содержится в инструкциях для венгерской делегации на 81 сессию Генеральной ассамблеи ООН, документ подписал премьер-министр Петер Мадяр.

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Новый курс Будапешта существенно отличается от риторики, которая долгое время ассоциировалась с осторожной, а кое-где и откровенно пророссийской позицией Венгрии. В документе прямо отмечено, что Будапешт осуждает российскую агрессию против Украины и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

Кроме того, венгерское правительство признает право Украины на самооборону. Отдельным пунктом отмечается, что действия России представляют непосредственную угрозу не только Украине.

Российская угроза распространяется на Венгрию, безопасность всей Европы и международный порядок. При этом в Будапеште обращают внимание и на риски для венгерского национального меньшинства, проживающего в Закарпатье.

На этом фоне правительство Мадяра также заявило о поддержке переговорного процесса, который должен привести к длительному миру и формированию долгосрочных гарантий безопасности.

Фактически, Венгрия на международном уровне зафиксировала позицию, что Россия является источником опасности для Европы. Еще после победы на парламентских выборах Петер Мадяр публично заявлял, что Москва представляет угрозу европейской безопасности.

Теперь этот тезис стал частью официальных инструкций венгерской дипломатии. И это может означать заметное изменение подхода Будапешта к войне России против Украины и будущей политики безопасности Европы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Мадяр обратился к венграм с предупреждением: какое потрясение может накрыть страну через 5 дней.



