Удари по НПЗ дають результат: Росія стрімко втрачає виробництво ключового пального

Українська кампанія ударів по російських нафтопереробних заводах починає завдавати дедалі відчутніших втрат паливній галузі РФ. За даними Reuters, виробництво дизельного пального в Росії скорочується вже другий місяць поспіль, що створює додатковий тиск на економіку країни та її військові можливості.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

У травні російські підприємства випустили приблизно на 10% менше дизеля, ніж місяцем раніше. Подібне скорочення було зафіксоване і в квітні. Головною причиною експерти називають регулярні атаки українських безпілотників на об'єкти нафтопереробної інфраструктури.

Через пошкодження окремі заводи були змушені тимчасово зупиняти виробництво або працювати зі значними обмеженнями. За оцінками агентства, лише у квітні російські НПЗ недовиробили близько одного мільйона тонн дизельного пального. У травні втрати склали ще приблизно 600 тисяч тонн.

Попри це Москва поки що зберігає високі показники експорту. Морські поставки дизеля та газойлю за кордон у квітні навіть зросли порівняно з березнем і перевищили 3 мільйони тонн. У травні експорт також залишався на стабільному рівні.

Така ситуація створює додаткові ризики для внутрішнього ринку. На тлі активного сезону польових робіт російська влада вже обговорювала можливість тимчасового обмеження експорту пального, щоб уникнути дефіциту всередині країни.

Аналітики зазначають, що подальше скорочення виробництва може позбавити Росію можливості максимально скористатися високими світовими цінами на нафту, які зростають через напруженість навколо Ірану та ситуацію в Ормузькій протоці. Таким чином удари по НПЗ поступово перетворюються на один із найболючіших економічних факторів для російської влади.

