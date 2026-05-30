Удары по НПЗ дают результат: Россия стремительно теряет производство ключевого топлива
Удары по НПЗ дают результат: Россия стремительно теряет производство ключевого топлива

После серии атак украинских дронов российские заводы сокращают выпуск дизеля, а Кремль уже вынужден балансировать между экспортом и потребностями внутреннего рынка

30 мая 2026, 17:53
Кравцев Сергей

Украинская кампания ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам начинает наносить все более ощутимые потери топливной отрасли РФ. По данным Reuters, производство дизельного горючего в России сокращается уже второй месяц подряд, что создает дополнительное давление на экономику страны и ее военные возможности.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В мае российские предприятия выпустили примерно на 10% меньше дизеля, чем месяцем ранее. Подобное сокращение было зафиксировано и в апреле. Главной причиной эксперты называют регулярные атаки украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Из-за повреждений отдельные заводы вынуждены были временно останавливать производство или работать со значительными ограничениями. По оценкам агентства, только в апреле российские НПЗ недопроизводили около одного миллиона тонн дизельного горючего. В мае потери составили еще около 600 тысяч тонн.

Несмотря на это, Москва пока сохраняет высокие показатели экспорта. Морские поставки дизеля и газойля за границу в апреле даже выросли по сравнению с мартом и превысили 3 миллиона тонн. В мае экспорт также оставался на стабильном уровне.

Такая ситуация создает дополнительные опасности для внутреннего рынка. На фоне активного сезона полевых работ российские власти уже обсуждали возможность временного ограничения экспорта горючего во избежание дефицита внутри страны.

Аналитики отмечают, что дальнейшее сокращение производства может лишить Россию возможности максимально воспользоваться высокими мировыми ценами на нефть, которые растут из-за напряженности вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Таким образом, удары по НПЗ постепенно превращаются в один из самых болезненных экономических факторов для российской власти.

Источник: https://www.reuters.com/business/energy/russias-diesel-output-falls-further-10-may-after-drone-attacks-data-analysis-2026-05-29/
