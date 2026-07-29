У ЗСУ розпочали масштабні аудит-перевірки: що відомо

Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про запуск масштабних інспекційних заходів, спрямованих на ретельний аудит кадрових процесів у військах. Головний акцент перевірки зміщено на аналіз реального стану справ із залученням та розподілом особового складу. Військове керівництво прагне забезпечити максимальну прозорість та раціональність у питаннях залучення мобілізаційного ресурсу, що має безпосередньо вплинути на стійкість оборони.

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"Ключова мета — оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів", — пояснили у Генеральному штабі ЗСУ головні завдання розпочатих заходів. Комісії мають на меті не лише виявити наявні прогалини, а й "проаналізувати ефективність розподілу військовослужбовців між підрозділами та визначити напрями для вдосконалення питань кадрового забезпечення".

Окрему увагу під час перевірок приділять аудиту того, наскільки раціонально розподіляють поповнення між тиловими структурами та підрозділами, які тримають передові позиції. Командування прагне викорінити дисбаланс, коли окремі частини відчувають гостру нестачу людей, тоді як інші мають надлишок фахівців.

"Зокрема, оцінюється ефективність та справедливість розподілу особового складу, — акцентують у відомстві, додаючи, що головним орієнтиром залишаються реальні бойові умови, — з урахуванням потреб військових частин, які виконують бойові завдання на різних ділянках фронту".

Очікується, що результати цієї перевірки закладуть основу для впровадження нових стандартів управління персоналом у війську. У Генштабі переконані, що ефективна оборона неможлива без оптимізації внутрішніх кадрових ресурсів та поваги до кожного бійця.

"Ці рішення спрямовані на підвищення боєздатності, забезпечення кадрового балансу та більш раціональне використання людського капіталу", — резюмували у Збройних Силах України. Там також підкреслили фундаментальний принцип, яким керуватиметься оновлена кадрова система: "Будь-які системні зміни в армії починаються зі зміни ставлення до людини".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара в інтервʼю американській журналістці та політичній оглядачці Лорі Лумер поділився своїми особистими прагненнями щодо термінів закінчення повномасштабного конфлікту.