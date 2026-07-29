У ЗСУ розпочали масштабні аудит-перевірки: що відомо

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Недилько Ксения
Генеральний штаб Збройних Сил України оголосив про запуск масштабних інспекційних заходів, спрямованих на ретельний аудит кадрових процесів у військах. Головний акцент перевірки зміщено на аналіз реального стану справ із залученням та розподілом особового складу. Військове керівництво прагне забезпечити максимальну прозорість та раціональність у питаннях залучення мобілізаційного ресурсу, що має безпосередньо вплинути на стійкість оборони.
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Окрему увагу під час перевірок приділять аудиту того, наскільки раціонально розподіляють поповнення між тиловими структурами та підрозділами, які тримають передові позиції. Командування прагне викорінити дисбаланс, коли окремі частини відчувають гостру нестачу людей, тоді як інші мають надлишок фахівців.
Очікується, що результати цієї перевірки закладуть основу для впровадження нових стандартів управління персоналом у війську. У Генштабі переконані, що ефективна оборона неможлива без оптимізації внутрішніх кадрових ресурсів та поваги до кожного бійця.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара в інтервʼю американській журналістці та політичній оглядачці Лорі Лумер поділився своїми особистими прагненнями щодо термінів закінчення повномасштабного конфлікту.