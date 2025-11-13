У Зеленського зняли інтригу: що означає дія санкцій проти Міндіча та Цукермана

Президент України Володимир Зеленський дав зелене світло дії санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюка пояснив у Facebook, як вони діятимуть.

Санкції. Фото: із відкритих джерел

"Санкції мають оперативний та превентивний характер і є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно", — зазначив Власюк.

За його словами, також було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщувати активи. При цьому проти Міндіча та Цукермана не застосовано заборони, пов'язані із в'їздом на територію України.

Чиновник також зазначив, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї.

"Наявність іноземного громадянства дозволяє більш оперативно блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях", — підкреслив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Власюк нагадав, що станом на сьогодні в Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб'єктів.

"Термін дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках – бути безстроковим. Термін може продовжуватися, що й відбувається у сотнях випадків", – додав експерт.

Він також зазначив, що в даному конкретному випадку термін – 3 роки, і його може бути продовжено залежно від обставин.

