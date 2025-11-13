logo_ukra

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Зеленського зняли інтригу: що означає дія санкцій проти Міндіча та Цукермана
commentss НОВИНИ Всі новини

У Зеленського зняли інтригу: що означає дія санкцій проти Міндіча та Цукермана

У ОП наголосили, санкції мають оперативний та превентивний характер та є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці

13 листопада 2025, 14:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський дав зелене світло дії санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюка пояснив у Facebook, як вони діятимуть.

У Зеленського зняли інтригу: що означає дія санкцій проти Міндіча та Цукермана

Санкції. Фото: із відкритих джерел

"Санкції мають оперативний та превентивний характер і є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно", — зазначив Власюк.

За його словами, також було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщувати активи. При цьому проти Міндіча та Цукермана не застосовано заборони, пов'язані із в'їздом на територію України.

Чиновник також зазначив, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї.

"Наявність іноземного громадянства дозволяє більш оперативно блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях", — підкреслив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Власюк нагадав, що станом на сьогодні в Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб'єктів.

"Термін дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках – бути безстроковим. Термін може продовжуватися, що й відбувається у сотнях випадків", – додав експерт.

Він також зазначив, що в даному конкретному випадку термін – 3 роки, і його може бути продовжено залежно від обставин.

Читайте також на порталі "Коментарі" – сьогодні всі обговорюють санкції проти Тимура Міндіча. Вони підтвердили, що там не тільки немає нічого страшного, а й те, що вони допомагають давньому партнерові Володимиру Зеленському, який давно сидів на валізах і в потрібний момент отримав повідомлення: "Run!". Про це розповів нардеп Володимир Ар'єв.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини