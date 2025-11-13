У Зеленського зняли інтригу: що означає дія санкцій проти Міндіча та Цукермана

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський дав зелене світло дії санкцій проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюка пояснив у Facebook, як вони діятимуть.
Санкції. Фото: із відкритих джерел
За його словами, також було застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщувати активи. При цьому проти Міндіча та Цукермана не застосовано заборони, пов'язані із в'їздом на територію України.
Чиновник також зазначив, що санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї.
Власюк нагадав, що станом на сьогодні в Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб'єктів.
Він також зазначив, що в даному конкретному випадку термін – 3 роки, і його може бути продовжено залежно від обставин.
