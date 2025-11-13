У Зеленского сняли интригу: что значит действие санкций против Миндича и Цукермана

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский дал зеленый свет действию санкций против бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюка объяснил в Facebook, как они будут действовать.
По его словам, также были применены все основные виды блокирующих санкций, которые имеют мгновенный эффект, в частности в банковской сфере. Это не позволит перемещать активы. При этом против Миндича и Цукермана не применены запреты, связанные с въездом на территорию Украины.
Чиновник также отметил, что санкции могут вводиться независимо от гражданства лица, если его деятельность представляет угрозу Украине или способствует агрессии против нее.
Власюк напомнил, что по состоянию на сегодня в Украине санкции применены примерно к 20 тысячам субъектов.
Он также отметил, что в данном конкретном случае срок — 3 года, и он может быть продлен в зависимости от обстоятельств.
