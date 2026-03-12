logo_ukra

У відносинах США та КНР у травні може статися кардинальний перелом: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

У відносинах США та КНР у травні може статися кардинальний перелом: що відомо

Вашингтон відправляє делегацію до Пекіна вивчати китайські технології та інфраструктуру - місію очолить союзник Трампа та досвідчений переговорник Стів Дейнс

12 березня 2026, 08:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сенат США готує офіційний візит до Китаю одразу після резонансної зустрічі президента США Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном. Як повідомляє Bloomberg, американська делегація законодавців вирушить до КНР у травні 2026 року, щоб розпочати практичну реалізацію домовленостей між двома державами.

У відносинах США та КНР у травні може статися кардинальний перелом: що відомо

США та Китай. Фото: з відкритих джерел

Очолить місію сенатор Стів Дейнс – один із ключових союзників Трампа та один із найдосвідченіших американських політиків, добре знайомих із китайською економікою. За його словами, підготовка поїздки тривала кілька місяців, а головним завданням стане не лише дипломатичний діалог, а й вивчення технологічної та інноваційної екосистеми Китаю.

Делегація планує відвідати Пекін та Шанхай. Пересуватись між містами американські сенатори мають намір на китайських швидкісних поїздах – символічному елементі візиту. Такий крок має дозволити їм особисто оцінити здобутки Китаю в інфраструктурі, про які Дейнс нещодавно говорив на інвестиційному саміті BlackRock у Вашингтоні.

Вибір Дейнса як керівник делегації не випадковий. У 1990-ті роки він працював у корпорації Procter & Gamble у Китаї та Гонконгу, отримавши практичний досвід роботи на місцевому ринку. Пізніше, будучи сенатором, він брав участь у складних торгових переговорах між Вашингтоном та Пекіном у період президентства Трампа.

Майбутня поїздка стане для політика вже сьомим візитом до Китаю. Очікується, що вона також стане одним із останніх великих міжнародних кроків Дейнса перед його виходом із Сенату на початку наступного року.

Експерти вважають, що активізація контактів на рівні Сенату свідчить про готовність США перейти до конкретних економічних домовленостей із Китаєм. При цьому участь близького союзника Трампа робить делегацію фактично неформальним представником Білого дому, що значно підвищує її політичну вагу в очах Пекіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Вашингтон б'є по нафтових доходах Кремля: США хочуть виставити Китаю жорстку умову.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/trump-ally-to-lead-high-level-senate-delegation-to-china-in-may
