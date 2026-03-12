В отношениях США и КНР в мае может произойти кардинальный перелом: что известно

Сенат США готовит официальный визит в Китай сразу после резонансной встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает Bloomberg, американская делегация законодателей отправится в КНР в мае 2026 года, чтобы начать практическую реализацию договоренностей между двумя державами.

США и Китай. Фото: из открытых источников

Возглавит миссию сенатор Стив Дейнс – один из ключевых союзников Трампа и один из наиболее опытных американских политиков, хорошо знакомых с китайской экономикой. По его словам, подготовка поездки велась несколько месяцев, а главной задачей станет не только дипломатический диалог, но и изучение технологической и инновационной экосистемы Китая.

Делегация планирует посетить Пекин и Шанхай. Передвигаться между городами американские сенаторы намерены на китайских скоростных поездах – символическом элементе визита. Такой шаг должен позволить им лично оценить достижения Китая в инфраструктуре, о которых Дейнс недавно говорил на инвестиционном саммите BlackRock в Вашингтоне.

Выбор Дейнса в качестве руководителя делегации не случаен. В 1990-е годы он работал в корпорации Procter & Gamble в Китае и Гонконге, получив практический опыт работы на местном рынке. Позднее, уже будучи сенатором, он участвовал в сложных торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином в период президентства Трампа.

Предстоящая поездка станет для политика уже седьмым визитом в Китай. Ожидается, что она также станет одним из последних крупных международных шагов Дейнса перед его уходом из Сената в начале следующего года.

Эксперты считают, что активизация контактов на уровне Сената свидетельствует о готовности США перейти к конкретным экономическим договоренностям с Китаем. При этом участие близкого союзника Трампа делает делегацию фактически неформальным представителем Белого дома, что значительно повышает ее политический вес в глазах Пекина.

