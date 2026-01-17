У Трампа виступили з новою ініціативою для досягненням миру в Україні

Американські чиновники обговорюють можливість розширення так званої "Ради миру", яку очолює президент США Дональд Трамп, з тим, щоб включити до сфери його діяльності інші гарячі точки, зокрема Україну та Венесуелу. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на інформовані джерела.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами одного із співрозмовників видання, в адміністрації Трампа розглядають пораду як потенційну альтернативу ООН – неформальний паралельний механізм для врегулювання конфліктів за межами Сектору Гази. Очікується, що концепція ради може бути представлена ​​вже наступного тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Спочатку "Рада миру" створювалася для координації повоєнного управління Газою, проте ідея розширення його мандату викликала занепокоєння серед дипломатів. Арабський дипломат, знайомий із обговореннями, зазначив, що в регіоні до цієї ініціативи ставляться з обережністю, наголосивши, що "це не є нормальною процедурою".

Водночас, представник США заявив, що на даний момент планування роботи ради зосереджено виключно на ізраїльсько-палестинському конфлікті. Сам Трамп раніше повідомив, що рада вже "сформована", а її склад, до якого мають увійти світові лідери, буде оголошено найближчим часом.

Financial Times зазначає, що багато деталей залишаються неясними, включаючи юридичні повноваження органу за межами Близького Сходу. При цьому дипломати стверджують, що США вже запропонували розглянути Венесуелу – на тлі політичної кризи після дій Ніколаса Мадуро – як один із напрямків можливого посередництва.

Щодо України, високопоставлений київський чиновник повідомив FT, що окрема "Рада миру" під керівництвом Трампа розглядається як ключовий елемент пропозицій щодо припинення війни з Росією. За його словами, йдеться про спеціальний орган за участю України, країн Європи, НАТО та Росії, який має контролювати виконання 20-пунктного мирного плану президента Володимира Зеленського, який готовий, за оцінкою Києва, "на 90%".

При цьому українська сторона наголошує, що не обговорювала розширення мандата ради і вважає, що на першому етапі вона має зосередитись виключно на моніторингу конкретної мирної угоди.

