У Трампа выступили с новой инициативой для достижения мира в Украине

Американские чиновники обсуждают возможность расширения так называемого "Совета мира", возглавляемого президентом США Дональдом Трампом, с тем чтобы включить в сферу его деятельности другие горячие точки, в частности Украину и Венесуэлу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам одного из собеседников издания, в администрации Трампа рассматривают совет как потенциальную альтернативу ООН – неформальный параллельный механизм для урегулирования конфликтов за пределами Сектора Газы. Ожидается, что концепция совета может быть представлена уже на следующей неделе в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Изначально "Совет мира" создавался для координации послевоенного управления Газой, однако идея расширения его мандата вызвала обеспокоенность среди дипломатов. Арабский дипломат, знакомый с обсуждениями, отметил, что в регионе к этой инициативе относятся с осторожностью, подчеркнув, что "это не является нормальной процедурой".

В то же время представитель США заявил, что на данный момент планирование работы совета сосредоточено исключительно на израильско-палестинском конфликте. Сам Трамп ранее сообщил, что совет уже "сформирован", а его состав, в который должны войти мировые лидеры, будет объявлен в ближайшее время.

Financial Times отмечает, что многие детали остаются неясными, включая юридические полномочия органа за пределами Ближнего Востока. При этом дипломаты утверждают, что США уже предложили рассмотреть Венесуэлу – на фоне политического кризиса после действий Николаса Мадуро – как одно из направлений возможного посредничества.

Что касается Украины, высокопоставленный киевский чиновник сообщил FT, что отдельный "Совет мира" под руководством Трампа рассматривается как ключевой элемент предложений по прекращению войны с Россией. По его словам, речь идет о специальном органе с участием Украины, стран Европы, НАТО и России, который должен контролировать выполнение 20-пунктного мирного плана президента Владимира Зеленского, готового, по оценке Киева, "на 90%".

При этом украинская сторона подчеркивает, что не обсуждала расширение мандата совета и считает, что на первом этапе он должен сосредоточиться исключительно на мониторинге конкретного мирного соглашения.

