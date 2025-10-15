У світі може з'явитися нова гаряча точка: де спалахнули бої

На нестабільному кордоні між Пакистаном та Афганістаном спалахнули нові бої. Вже почали надходити повідомлення про загибель понад десятка цивільних осіб та військовослужбовців. Як передає портал "Коментарі", про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Протистояння Афганістану та Пакистану. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що останні зіткнення стали найжорстокішими між сусідами з часу захоплення влади у Кабулі талібами у 2021 році.

Афганський Талібан заявив, що більше десятка його цивільних осіб загинули та 100 були поранені. Це нібито сталося тоді, коли пакистанські сили розпочали атаки в ранковий час середи в районі Спін Болдак.

У той же час Пакистан заявив, що четверо його цивільних осіб було поранено внаслідок атак Талібану в районі Чаман, який знаходиться навпроти Спін Болдак через кордон.

Це призвело до боїв між військами та бойовиками в іншому інциденті. У прикордонному районі Пакистану Оракзай загинули шестеро пакистанських військовослужбовців і шестеро поранено. За даними Reuters, також загинуло дев'ять бойовиків.

