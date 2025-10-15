В мире может появиться новая горячая точка: где вспыхнули бои

На нестабильной границе между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые бои. Уже начали поступать сообщения о гибели более десятка гражданских лиц и военнослужащих. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Противостояние Афганистана и Пакистана. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что последние столкновения стали самыми жестокими между соседями со времени захвата власти в Кабуле талибами в 2021 году.

Афганский Талибан заявил, что более десятка его гражданских лиц погибли и 100 были ранены. Это якобы произошло тогда, когда пакистанские силы начали атаки в утренние часы среды в районе Спин Болдак.

В то же время Пакистан заявил, что четверо его гражданских лиц были ранены в результате атак Талибана в районе Чаман, который находится напротив Спин Болдак через границу.

Это привело к боям между войсками и боевиками в другом инциденте. В пограничном районе Пакистана Оракзай погибли шестеро пакистанских военнослужащих и шестеро были ранены. По данным Reuters, также погибли девять боевиков.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп во время своей речи в израильском Кнессете послал четкий месседж, что труднодостижимый мир в Украине является его следующим приоритетом. Однако, администрация США должна понять, что навязать свои условия и добиться мира в Украине возможно лишь в том случае, если Вашингтон продемонстрирует свою мощь. Об этом пишет главный корреспондент CNN по вопросам международной безопасности Ник Патон Уолш.

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ все-таки готовит вторжение в страны Балтии: в США раскрыли факты.



