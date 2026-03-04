У світі може спалахнути ще одна війна: що сталося

Судан уперше звинуватив сусідню Ефіопію у тому, що з її території запускали безпілотники для атак на країну під час триваючої громадянської війни. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Війна Судану та Ефіопії. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, Судан звинуватив Ефіопію в тому, що вона дала "зелене світло" на запуск безпілотників зі своєї території на територію Судану для здійснення атак у лютому та березні.

Автори публікації наголошують, це вперше, коли Судан безпосередньо звинуватив свого могутнього сусіда у причетності до трирічної громадянської війни.

"Заява Міністерства закордонних справ Судану є черговою ознакою того, що один з найсмертоносніших конфліктів у світі між армією та Силами швидкої підтримки (RSF) залучає регіональні держави з Африки та інших країн", — пише видання.

У МЗС Судану назвали дії Ефіопії "відвертим порушенням суверенітету країни та відкритим актом агресії."

"Уряд Судану застерігає ефіопську владу від наслідків цих ворожих дій та підтверджує своє право захищати територіальну цілісність усіма доступними засобами", — йдеться у заяві відомства.

У заяві немає подробиці відносно того, де саме відбулися ймовірні напади, але, за словами очевидців, у південно-східному штаті Блакитного Нілу, який межує з Ефіопією, останніми тижнями сталися невеликі сутички та атаки дронів.

Деякі частини Блакитного Нілу контролюються повстанським угрупованням НОС-Н, яке минулого року об'єдналося з Репортерами безпекових сил.

Влада Ефіопії поки не відреагувала на заяви МЗС Судану.

