В мире может разразиться еще одна война: что произошло

Судан впервые обвинил соседнюю Эфиопию в том, что на ее территории запускали беспилотники для атак на страну во время продолжающейся гражданской войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Война Судана и Эфиопии. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Судан обвинил Эфиопию в том, что она дала "зеленый свет" на запуск беспилотников со своей территории на территорию Судана для совершения атак в феврале и марте.

Авторы публикации подчеркивают это впервые, когда Судан непосредственно обвинил своего могущественного соседа в причастности к трехлетней гражданской войне.

"Заявление Министерства иностранных дел Судана является очередным признаком того, что один из самых смертоносных конфликтов в мире между армией и Силами скорой поддержки (RSF) привлекает региональные государства из Африки и других стран", — пишет издание.

В МИД Судана назвали действия Эфиопии "откровенным нарушением суверенитета страны и открытым актом агрессии."

"Правительство Судана предостерегает эфиопские власти от последствий этих враждебных действий и подтверждает свое право защищать территориальную целостность всеми доступными средствами", — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении нет подробности относительно того, где именно произошли вероятные нападения, но, по словам очевидцев, в граничащем с Эфиопией юго-восточном штате Голубого Нила в последние недели произошли небольшие стычки и атаки дронов.

Некоторые части Голубого Нила контролируются повстанческой группировкой НОС-Н, которая в прошлом году объединилась с Репортерами сил безопасности.

Власти Эфиопии пока не отреагировали на заявления МИД Судана.

Читайте на портале "Комментарии" — война в Иране затягивается. Соответственно, для нас актуализируется вопрос, будет ли уменьшена помощь Украине от партнеров? Уменьшатся ли обстрелы Украины, поскольку для них активно использовались иранские "шахеды"? Россия усилит наступление или ослабит его, поскольку окажет помощь Ирану? Как долго может длиться война в Иране и что будет, если Иран выстоит, какие последствия для войны в Украине и какие последствия для нашей войны, если Иран упадет, особенно на фоне прогнозов по повышению цены на нефть в два раза, ведь от этого выиграет Россия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



