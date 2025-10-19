У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка від армії

Рубрики
В Україні розширили можливості мобільного застосунку "Резерв+" — тепер у ньому можна подати запит на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Це нововведення спрощує процес оформлення документів і дозволяє зробити все дистанційно — без відвідування центрів комплектування.
Нова відстрочка від мобілізації
Хто має право на відстрочку
Згідно з оновленням, подати запит можуть:
• батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;
• батьки повнолітньої дитини з I або II групою інвалідності.
Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен із них може оформити відстрочку окремо.
Як подати запит через застосунок
Щоб скористатися новою функцією, потрібно:
Після цього система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах Міністерства соціальної політики. Результат перевірки надійде у вигляді сповіщення у застосунку.
Що важливо врахувати
Для успішного підтвердження дані про інвалідність дитини мають бути актуальними й чинними. Якщо система відмовить у відстрочці через відсутність або неповноту відомостей, користувач отримає повідомлення з підказкою, куди звернутися, щоб оновити інформацію — до:
• Електронного кабінету особи з інвалідністю,
• ЦНАПу,
• органів соцзахисту,
• або Пенсійного фонду України.
Після оновлення даних можна повторно подати запит без додаткових документів.
Чому це важливо
Нова функція в "Резерв+" — ще один крок до оцифрування процесів мобілізації. Вона дозволяє батькам дітей з інвалідністю швидко підтвердити своє право на відстрочку без черг, бюрократії та особистого контакту з ТЦК.
Таким чином, держава прагне зробити систему прозорою, автоматизованою та зручною, зменшивши кількість помилок і суб’єктивних рішень при розгляді запитів на відстрочку.
