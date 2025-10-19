У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка від армії

В Україні розширили можливості мобільного застосунку "Резерв+" — тепер у ньому можна подати запит на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Це нововведення спрощує процес оформлення документів і дозволяє зробити все дистанційно — без відвідування центрів комплектування.

Нова відстрочка від мобілізації

Хто має право на відстрочку



Згідно з оновленням, подати запит можуть:

• батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

• батьки повнолітньої дитини з I або II групою інвалідності.

Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен із них може оформити відстрочку окремо.



Як подати запит через застосунок



Щоб скористатися новою функцією, потрібно:

Відкрити застосунок "Резерв+"; Натиснути на три крапки у головному меню; Обрати пункт "Подати запит на відстрочку"; Вказати тип відстрочки — як батько або мати дитини з інвалідністю.

Після цього система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах Міністерства соціальної політики. Результат перевірки надійде у вигляді сповіщення у застосунку.

Що важливо врахувати



Для успішного підтвердження дані про інвалідність дитини мають бути актуальними й чинними. Якщо система відмовить у відстрочці через відсутність або неповноту відомостей, користувач отримає повідомлення з підказкою, куди звернутися, щоб оновити інформацію — до:

• Електронного кабінету особи з інвалідністю,

• ЦНАПу,

• органів соцзахисту,

• або Пенсійного фонду України.

Після оновлення даних можна повторно подати запит без додаткових документів.



Чому це важливо



Нова функція в "Резерв+" — ще один крок до оцифрування процесів мобілізації. Вона дозволяє батькам дітей з інвалідністю швидко підтвердити своє право на відстрочку без черг, бюрократії та особистого контакту з ТЦК.



Таким чином, держава прагне зробити систему прозорою, автоматизованою та зручною, зменшивши кількість помилок і суб’єктивних рішень при розгляді запитів на відстрочку.



