У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка від армії
commentss НОВИНИ Всі новини

У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка від армії

У застосунку «Резерв+» з’явилася функція подання відстрочки від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю

19 жовтня 2025, 15:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Україні розширили можливості мобільного застосунку "Резерв+" — тепер у ньому можна подати запит на відстрочку від мобілізації для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Це нововведення спрощує процес оформлення документів і дозволяє зробити все дистанційно — без відвідування центрів комплектування.

У «Резерв+» зʼявилася нова відстрочка від армії

Нова відстрочка від мобілізації

Хто має право на відстрочку

Згідно з оновленням, подати запит можуть:

• батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років;

• батьки повнолітньої дитини з I або II групою інвалідності.

Якщо обидва батьки є військовозобов’язаними, кожен із них може оформити відстрочку окремо.

Як подати запит через застосунок

Щоб скористатися новою функцією, потрібно:

  1. Відкрити застосунок "Резерв+";
  2. Натиснути на три крапки у головному меню;
  3. Обрати пункт "Подати запит на відстрочку";
  4. Вказати тип відстрочки — як батько або мати дитини з інвалідністю.

Після цього система автоматично перевірить інформацію в державних реєстрах Міністерства соціальної політики. Результат перевірки надійде у вигляді сповіщення у застосунку.

Що важливо врахувати

Для успішного підтвердження дані про інвалідність дитини мають бути актуальними й чинними. Якщо система відмовить у відстрочці через відсутність або неповноту відомостей, користувач отримає повідомлення з підказкою, куди звернутися, щоб оновити інформацію — до:

• Електронного кабінету особи з інвалідністю,

• ЦНАПу,

• органів соцзахисту,

• або Пенсійного фонду України.

Після оновлення даних можна повторно подати запит без додаткових документів.

Чому це важливо

Нова функція в "Резерв+" — ще один крок до оцифрування процесів мобілізації. Вона дозволяє батькам дітей з інвалідністю швидко підтвердити своє право на відстрочку без черг, бюрократії та особистого контакту з ТЦК.

Таким чином, держава прагне зробити систему прозорою, автоматизованою та зручною, зменшивши кількість помилок і суб’єктивних рішень при розгляді запитів на відстрочку.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/batki-ditej-z-invalidnistyu-teper-mozhut-otrimati-vidstrochku-v-rezerv
