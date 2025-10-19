logo

У «Резерв» появилась новая отсрочка от армии
У «Резерв» появилась новая отсрочка от армии

В приложении «Резерв» появилась функция подачи отсрочки от мобилизации для родителей детей с инвалидностью

19 октября 2025, 15:30
Автор:
Ткачова Марія

В Украине расширили возможности мобильного приложения "Резерв" — теперь в нем можно подать запрос на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это нововведение упрощает процесс оформления документов и позволяет сделать все дистанционно без посещения центров комплектования.

У «Резерв» появилась новая отсрочка от армии

Новая отсрочка от мобилизации

Кто имеет право на отсрочку

Согласно обновлению, подать запрос могут:

• родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

• родители совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности.

Если оба родителя военнообязанны, каждый из них может оформить отсрочку отдельно.

Как подать запрос через приложение

Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

  1. Открыть приложение "Резерв";
  2. Нажать на три точки в главном меню;
  3. Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";
  4. Указать тип отсрочки – как отец или мать ребенка с инвалидностью.

После этого система автоматически проверит информацию в государственных регистрах Министерства социальной политики. Результат проверки поступит в виде оповещения в приложении.

Что важно учесть

Для успешного подтверждения данные об инвалидности ребенка должны быть актуальны и действительны. Если система откажет в отсрочке из-за отсутствия или неполноты сведений, пользователь получит сообщение с подсказкой, куда обратиться, чтобы обновить информацию — до:

• Электронный кабинет лица с инвалидностью,

• ЦНАП,

• органов соцзащиты,

• или Пенсионный фонд Украины.

После обновления данных можно повторно запросить без дополнительных документов.

Почему это важно

Новая функция в "Резерве" – еще один шаг к оцифровке процессов мобилизации. Она позволяет родителям детей с инвалидностью быстро подтвердить свое право на отсрочку без очередей, бюрократии и личного контакта с ТЦК.

Таким образом государство стремится сделать систему прозрачной, автоматизированной и удобной, уменьшив количество ошибок и субъективных решений при рассмотрении запросов на отсрочку.

Источник: https://mod.gov.ua/news/batki-ditej-z-invalidnistyu-teper-mozhut-otrimati-vidstrochku-v-rezerv
