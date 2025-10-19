У «Резерв» появилась новая отсрочка от армии

В Украине расширили возможности мобильного приложения "Резерв" — теперь в нем можно подать запрос на отсрочку от мобилизации для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Это нововведение упрощает процесс оформления документов и позволяет сделать все дистанционно без посещения центров комплектования.

Новая отсрочка от мобилизации

Кто имеет право на отсрочку



Согласно обновлению, подать запрос могут:

• родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

• родители совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности.

Если оба родителя военнообязанны, каждый из них может оформить отсрочку отдельно.



Как подать запрос через приложение



Чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо:

Открыть приложение "Резерв"; Нажать на три точки в главном меню; Выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку"; Указать тип отсрочки – как отец или мать ребенка с инвалидностью.

После этого система автоматически проверит информацию в государственных регистрах Министерства социальной политики. Результат проверки поступит в виде оповещения в приложении.

Что важно учесть



Для успешного подтверждения данные об инвалидности ребенка должны быть актуальны и действительны. Если система откажет в отсрочке из-за отсутствия или неполноты сведений, пользователь получит сообщение с подсказкой, куда обратиться, чтобы обновить информацию — до:

• Электронный кабинет лица с инвалидностью,

• ЦНАП,

• органов соцзащиты,

• или Пенсионный фонд Украины.

После обновления данных можно повторно запросить без дополнительных документов.



Почему это важно



Новая функция в "Резерве" – еще один шаг к оцифровке процессов мобилизации. Она позволяет родителям детей с инвалидностью быстро подтвердить свое право на отсрочку без очередей, бюрократии и личного контакта с ТЦК.



Таким образом государство стремится сделать систему прозрачной, автоматизированной и удобной, уменьшив количество ошибок и субъективных решений при рассмотрении запросов на отсрочку.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что, как отмечает Алина Суркова, живущая из акне, это не косметический недостаток и не следствие плохой гигиены, а полноценное дерматологическое заболевание, при котором сальные железы работают ненормально. В большинстве случаев оно имеет генетическую природу, поэтому полностью вылечить акне невозможно – его можно только ввести в состояние ремиссии.



