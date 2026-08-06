У Раді пояснили, як українці можуть законно не платити за комунальні послуги

Внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої оселі й не проживають у них понад 30 календарних днів, мають законне право не оплачувати окремі види житлово-комунальних послуг. Про це нагадав народний депутат України Павло Фролов, посилаючись на статтю 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги".

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами парламентаря, процедура перерахунку платіжок дозволена для чотирьох ключових категорій: централізованого постачання гарячої та холодної води, водовідведення, сервісу з вивезення побутових відходів, а також споживання природного газу.

Водночас політик наголосив, що існують критично важливі винятки, які все одно доведеться оплачувати, а також певні бюрократичні зобов'язання.

"Зазначена пільгова норма жодним чином не поширюється на оплату опалення та послуги з управління багатоквартирним будинком, — зауважив Павло Фролов. — Окрім цього, якщо у вашій порожній квартирі встановлені лічильники, ви зобов'язані щомісяця передавати їхні показники, щоб постачальники не проводили автоматичних нарахувань за усередненими нормативами".

Для того щоб зафіксувати факт відсутності й отримати перерахунок, громадянам необхідно подати офіційну заяву безпосередньому виконавцю конкретної послуги. До неї обов'язково слід додати документ, який юридично підтверджує тимчасове проживання в іншому місці.

Такими доказами можуть слугувати офіційна довідка ВПО, документи про проходження військової служби, довідка про тривале лікування в іншому медичному закладі, підтвердження працевлаштування в іншому населеному пункті або ж відмітка у паспорті про перетин державного кордону.

Окрему увагу народний депутат приділив захисту інтересів тих українців, чиє житло опинилося під окупацією або в зоні вогню.

"Хочу окремо нагадати, що чинна законодавча база категорично забороняє нараховувати борги за житлово-комунальні послуги, які з'явилися після 24 лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях, — підкреслив нардеп. — Крім того, під повною забороною перебуває і примусове стягнення будь-якої заборгованості з людей, які евакуювалися з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Харків став єдиним містом України, де зберігається безкоштовний проїзд у транспорті, проте за цим стоїть зворотний бік — колосальна заборгованість перед енергетиками. Як повідомляє "Економічна правда", сукупний борг міста за енергоресурси вже перевищив позначку у 44 млрд грн.

