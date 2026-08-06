У Раді пояснили, як українці можуть законно не платити за комунальні послуги

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Недилько Ксения
Внутрішньо переміщені особи, які змушені були залишити свої оселі й не проживають у них понад 30 календарних днів, мають законне право не оплачувати окремі види житлово-комунальних послуг. Про це нагадав народний депутат України Павло Фролов, посилаючись на статтю 7 Закону "Про житлово-комунальні послуги".
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За словами парламентаря, процедура перерахунку платіжок дозволена для чотирьох ключових категорій: централізованого постачання гарячої та холодної води, водовідведення, сервісу з вивезення побутових відходів, а також споживання природного газу.
Водночас політик наголосив, що існують критично важливі винятки, які все одно доведеться оплачувати, а також певні бюрократичні зобов'язання.
Для того щоб зафіксувати факт відсутності й отримати перерахунок, громадянам необхідно подати офіційну заяву безпосередньому виконавцю конкретної послуги. До неї обов'язково слід додати документ, який юридично підтверджує тимчасове проживання в іншому місці.
Такими доказами можуть слугувати офіційна довідка ВПО, документи про проходження військової служби, довідка про тривале лікування в іншому медичному закладі, підтвердження працевлаштування в іншому населеному пункті або ж відмітка у паспорті про перетин державного кордону.
Окрему увагу народний депутат приділив захисту інтересів тих українців, чиє житло опинилося під окупацією або в зоні вогню.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що Харків став єдиним містом України, де зберігається
безкоштовний проїзд у транспорті, проте за цим стоїть зворотний бік —
колосальна заборгованість перед енергетиками. Як повідомляє "Економічна
правда", сукупний борг міста за енергоресурси вже перевищив позначку у 44
млрд грн.