В Раде объяснили, как украинцы могут законно не платить за коммунальные услуги

Внутри перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома и не проживающие в них более 30 календарных дней, имеют законное право не оплачивать отдельные виды жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнил народный депутат Украины Павел Фролов, ссылаясь на статью 7 Закона "О жилищно-коммунальных услугах".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По словам парламентария, процедура пересчета платежей разрешена для четырех ключевых категорий: централизованной поставки горячей и холодной воды, водоотвода, сервиса по вывозу бытовых отходов, а также потребления природного газа.

В то же время, политик подчеркнул, что существуют критически важные исключения, которые все равно придется оплачивать, а также определенные бюрократические обязательства.

"Указанная льготная норма никак не распространяется на оплату отопления и услуги по управлению многоквартирным домом, — отметил Павел Фролов. — Кроме того, если в вашей пустой квартире установлены счетчики, вы обязаны ежемесячно передавать их показатели, чтобы поставщики не производили автоматические начисления по усредненным нормативам".

Чтобы зафиксировать факт отсутствия и получить перерасчет, гражданам необходимо подать официальное заявление непосредственному исполнителю конкретной услуги. К ней обязательно следует добавить документ, юридически подтверждающий временное проживание в другом месте.

Такими доказательствами могут служить официальная справка ВПЛ, документы о прохождении военной службы, справка о длительном лечении в другом медицинском учреждении, подтверждение трудоустройства в другом населенном пункте или отметка в паспорте о пересечении государственной границы.

Отдельное внимание народный депутат уделил защите интересов украинцев, чье жилье оказалось под оккупацией или в зоне огня.

"Хочу особо напомнить, что действующая законодательная база категорически запрещает начислять долги за жилищно-коммунальные услуги, которые появились после 24 февраля 2022 на временно оккупированных территориях, — подчеркнул нардеп. — Кроме того, под полным запретом находится и принудительное взыскание любой задолженности с эвакуированных из населенных пунктов людей, где ведутся активные боевые действия".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Харьков стал единственным городом Украины, где сохраняется бесплатный проезд в транспорте, однако за этим стоит оборотная сторона — колоссальная задолженность перед энергетиками. Как сообщает "Экономическая правда", совокупный долг города за энергоресурсы уже превысил отметку в 44 млрд. грн.

