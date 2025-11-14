У Раді пояснили, чому санкції Зеленського проти Міндіча виявляться фікцією

Рішення РНБО про застосування санкцій проти Міндіча та Цукермана насправді може істотно ускладнити або навіть унеможливити їхню екстрадицію в Україну. Сама собою з’являться думка, що це зроблено свідомо. Про це розповів нардеп Микола Княжицький.

Корупційний скандал в енергетиці

Нардеп зауважив, що у рішенні РНБО стосовно Міндіча зазначено, що санкції запроваджені до нього як до громадянина Ізраїлю Але юридично це – неправда. Політик говорить, що у відкритому доступі є чимало документів, де Тімур Міндіч згадується саме як громадянин України. Це є в Державному реєстрі юридичних осіб. Також згадка про це є в структурі власності супутникової платформи Viasat, одним зі співвласників якої він є.

Тобто Тімур Міндіч, крім інших паспортів, має паспорт нашої держави. Тому, відповідно до українського законодавства, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Цей принцип прямо прописаний у Законі про громадянство: "Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається ЛИШЕ громадянином України".

"Це пояснює й учорашню заяву Державної прикордонної служби про те, що Міндіч виїхав за кордон не як іноземець (для якого не діють обмеження на виїзд), а як батько трьох неповнолітніх дітей. Ця підстава застосовується лише до громадян України. До речі, саме з цих причин Міндіча як громадянина Ізраїлю в українських реєстрах немає. А відтак – введені санкції взагалі не можна буде реалізувати, адже всі активи зареєстровані на нього як громадянина України, а не Ізраїлю. Це важлива деталь, яка показує, наскільки в принципі хотіли ввести якісь санкційні обмеження…", — розповів Микола Княжицький.

Він наголошує, таким чином, запровадження санкцій проти Міндіча юридично виглядає як політичне переслідування українського громадянина. Це звучить парадоксально – політикою він не займався і ми нічого не знаємо про його політичні переконання, — але саме таку зачіпку тепер можуть використати його адвокати.

Нардеп наголошує, важливо те, що конвенціями про екстрадицію та правилами Інтерполу забороняється видача людей, які переслідуються за політичні переконання та з політичними цілями. Як наслідок, з високою долею ймовірності, запроваджені Зеленським санкції хоч і будуть сприйняті з ейфорією десь у Фейсбуці, але насправді зможуть істотно ускладнити, або навіть унеможливити завершення розслідування кримінальної справи.

