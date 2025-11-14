В Раде объяснили, почему санкции Зеленского против Миндича окажутся фикцией

Решение СНБО о применении санкций против Миндича и Цукермана на самом деле может существенно усложнить или даже сделать невозможным их экстрадицию в Украину. Само собой появятся мнение, что это сделано сознательно. Об этом рассказал нардеп Николай Княжицкий.

Коррупционный скандал в энергетике

Нардеп отметил, что в решении СНБО в отношении Миндича отмечено, что санкции введены к нему как к гражданину Израиля. Но юридически это – неправда. Политик говорит, что в открытом доступе немало документов, где Тимур Миндич упоминается именно как гражданин Украины. Это есть в Государственном реестре юридических лиц. Также упоминание об этом есть в структуре собственности спутниковой платформы Viasat, одним из совладельцев которой он является.

То есть Тимур Миндич, кроме других паспортов, имеет паспорт нашего государства. Поэтому, согласно украинскому законодательству, в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Этот принцип прямо прописан в Законе о гражданстве: "Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается ТОЛЬКО гражданином Украины".

"Это объясняет и вчерашнее заявление Государственной пограничной службы о том, что Миндич уехал за границу не как иностранец (для которого не действуют ограничения на выезд), а как отец троих несовершеннолетних детей. Это основание применимо только к гражданам Украины. Кстати, именно по этим причинам Миндича как гражданина Израиля в украинских реестрах нет. Следовательно – введенные санкции вообще нельзя будет реализовать, ведь все активы зарегистрированы на него как гражданина Украины, а не Израиля. Это важная деталь, которая показывает, насколько в принципе хотели ввести санкционные ограничения…", — рассказал Николай Княжицкий.

Он подчеркивает, таким образом, введение санкций против Миндича юридически выглядит как политическое преследование украинского гражданина. Это звучит парадоксально – политикой он не занимался и мы ничего не знаем о его политических убеждениях, но именно такую зацепку теперь могут использовать его адвокаты.

Нардеп отмечает, что важно конвенциями об экстрадиции и правилами Интерпола запрещается выдача людей, преследуемых за политические убеждения и с политическими целями. Как следствие, с высокой долей вероятности, введенные Зеленским санкции хоть и будут восприняты с эйфорией где-то в Фейсбуке, но на самом деле смогут существенно усложнить или даже сделать невозможным завершение расследования уголовного дела.

Читайте на портале "Комментарии" — почему для ОП патовая ситуация после скандала в энергетике: отправят ли правительство в отставку.



