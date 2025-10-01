Переговори Росії з Вашингтоном щодо усунення "подразників" у відносинах країн точно пройдуть до кінця осені, проте поки що точних дат немає. Як передає портал "Коментарі", про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє SkyNews.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що йдеться про третій раунд переговорів між США та РФ, спрямований на обговорення шляхів подолання "подразників" у відносинах двох країн.

"До кінця осені він точно відбудеться. Дат зараз немає, і все це у процесі обговорення перебуває", — сказав Рябков у коментарі російським пропагандистам.

Про переговори про завершення війни в Україні не йшлося: востаннє цьому питанню було присвячено саміт лідерів країн на Алясці, який пройшов у серпні.

"Завтрашній виступ Путіна на "Валдаї" буде обговорюватися в усьому світі", — заявив Пєсков.



