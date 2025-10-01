Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "SkyNews".
Переговоры. Фото: из открытых источников
В сообщении говорится, что речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.
О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.
О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.
Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль продолжает делать вид, что он не только не против проведения переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне, но даже заинтересован в этом. Вот только, как всегда, хочет, чтобы предшествовала встрече между Владимиром Путины и Владимиром Зеленским череда долгих обсуждений на экспертном уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на "Валдае". По его словам, речь российского диктатора "ждут с нетерпением во всем мире".