Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "SkyNews".

Переговоры. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", — сказал Рябков в комментарии российским пропагандистам.

О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль продолжает делать вид, что он не только не против проведения переговоров между Украиной и Россией на самом высоком уровне, но даже заинтересован в этом. Вот только, как всегда, хочет, чтобы предшествовала встрече между Владимиром Путины и Владимиром Зеленским череда долгих обсуждений на экспертном уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – спикер Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на "Валдае". По его словам, речь российского диктатора "ждут с нетерпением во всем мире".

"Завтрашнее выступление Путина на "Валдае" будет обсуждаться во всем мире", — заявил Песков.



