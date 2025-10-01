logo

У Путина анонсировали переговоры с США: что на них может решиться

В Кремле все еще хотят поднять вопрос с Вашингтоном по главным "раздражителям"

1 октября 2025, 16:20
Кравцев Сергей

Переговоры России с Вашингтоном по устранению "раздражителей" в отношениях стран точно пройдут до конца осени, однако пока точных дат нет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает "SkyNews".

У Путина анонсировали переговоры с США: что на них может решиться

Переговоры. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что речь идет о третьем раунде переговоров между США и РФ, направленном на обсуждение путей преодоления "раздражителей" в отношениях двух стран.

"До конца осени он точно состоится. Дат сейчас нет, и все это в процессе обсуждения находится", — сказал Рябков в комментарии российским пропагандистам.

О переговорах о завершении войны в Украине речь не шла: последний раз этому вопросу был посвящен саммит лидеров стран на Аляске, который прошел в августе.

